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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為18.50元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.1元上修至0.53元，其中最高估值1.3元，最低估值-0.69元，預估目標價為18.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.3(1.3)44.094.81
最低值-0.69(-0.69)1.082.393.05
平均值0.36(0.32)2.473.23.89
中位數0.53(0.1)2.43.253.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值635.88億669.47億704.14億741.51億
最低值608.73億624.56億668.62億697.58億
平均值624.57億650.35億683.60億720.76億
中位數625.08億648.87億681.48億723.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.090.191.211.240.17
營業收入298.82億489.71億527.88億542.11億546.33億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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