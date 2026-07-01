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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.09元，其中最高估值1.3元，最低估值-0.69元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.3(1.3)
|3.61
|4.09
|4.81
|最低值
|-0.69(-0.69)
|1.08
|2.39
|3.05
|平均值
|0.23(0.18)
|2.35
|3.12
|3.89
|中位數
|0.09(0.05)
|2.35
|3.15
|3.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|636.05億
|669.47億
|700.30億
|741.51億
|最低值
|608.73億
|624.56億
|668.62億
|697.58億
|平均值
|624.35億
|649.64億
|683.70億
|720.76億
|中位數
|624.83億
|648.60億
|682.32億
|723.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|0.17
|營業收入
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
|546.33億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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