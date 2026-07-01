鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-01 12:00

《MarketWatch》報導，隨著航空燃油價格回落、美國民眾持續搭機旅行，美國航空股飛高，聯合航空 (United Airlines)(UAL-US) 與達美航空 (Delta Air Lines)(DAL-US) 周二 (6/30) 收盤雙雙創下歷史新高。

TradeStation 全球市場策略主管 David Russell 表示，「伊朗戰爭爆發前，航空旅遊需求就已相當強勁，而戰事期間需求依然維持旺盛。衝突雖一度推升機票價格，但在暑假旅遊旺季來臨前結束，使燃油成本下降。」

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Russell 指出，目前航空運能仍受到多項因素限制，包括廉航 Spirit Airlines 倒閉，以及波音 (Boeing)(BA-US) 與空中巴士 (Airbus) 長期存在的飛機交付延遲問題，使新機供應速度放緩。

在供給受限之下，航空公司獲利率可望於暑假旅遊旺季持續擴大，並反映在即將公布的季度財報中。Russell 表示，「航空與旅遊類股終於徹底擺脫新冠疫情留下的最後陰影。」

航空股近期漲勢，很大一部分來自油價大幅回落。今年 4 月初，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 幾乎無法正常通航，美國航空燃油價格由 2 月底每加侖約 2.5 美元，一度飆升至接近 5 美元。但在美國與伊朗達成 60 天停火協議並持續展開談判後，目前航空燃油價格已降至每加侖約 2.9 美元。原油期貨 6 月累計下跌約 20%。

根據國際航空運輸協會 (IATA)，航空燃油是航空公司僅次於人事成本的第二大支出，占整體營運成本約 25% 至 30%。

面對成本波動，美國及全球航空公司紛紛調整營運策略，包括減少需求較低、獲利能力較低的航班，並提高托運行李及其他附加服務費用。

美銀證券分析師近日指出，航空業基本面近幾周持續改善，而這並非僅受油價下跌帶動。他們表示，美國國內航空運能至 9 月仍大致持平，即時旅遊需求指標依然強勁。

美國航空股 6 月全面上漲，達美航空與聯合航空周二皆收在歷史新高。追蹤航空股的 U.S. Global Jets ETF 上周五創下 34.66 美元歷史新高，6 月累計上漲 13%。

美銀引用航空數據機構 Airline Reporting 指出，今年 5 月平均機票價格年增超過 18%，其中經濟艙票價上漲超過 20%，高級艙等票價則上漲逾 14%，且經濟艙票價已連續第三個月漲幅超越高級艙等。

美銀彙整的信用卡與簽帳金融卡消費資料也顯示，「航空消費動能依然穩健，航空相關支出重新回到雙位數成長，主要受惠於每筆交易金額持續增加。」