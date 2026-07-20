鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-20 18:28

集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 7 月下旬面板價格預測評論，電視面板維持全尺寸下跌 1-3 美元的預估，監視器面板、筆電面板持平。其中，集邦預估，第三季的筆電面板出貨動能將出現大幅下滑，下滑幅度可能達到 15% 以上。

集邦估7月電視面板跌價1-3美元 Q3筆電面板出貨恐季減15%。(圖：群創)

集邦表示，目前預估整體第三季的主要電視品牌需求有機會呈現季增趨勢，但將會集中在 8-9 月，也意味著 7 月份仍是需求較為疲弱的月份。品牌客戶趁勢抓緊需求轉弱的時間，開始要求面板廠降價。

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集邦進一步指出，目前面板廠在需求稍轉弱的狀況下，對面板價格的態度較為鬆動，有機會對電視面板價格作出些許跌價讓步。因此，目前預估 7 月電視面板 32 吋下跌 1 美元，43/50/ 55 吋下跌 2 美元，65/75 吋下跌 3 美元。

監視器面板方面，集邦表示，7 月需求開始走弱，客戶開始陸續調節面板需求，預估整體監視器面板需求可能將季減約 6%。雖然需求開始下滑，但是目前面板廠成本壓力仍高，因此不太願意在價格上作出更多讓步。

此外，品牌客戶也意識到面板廠面臨較大的成本壓力下，短期可以接受價格走向持平，因此，就 7 月的監視器面板價格趨勢來看，預估在買賣雙方都可接受的狀態下，價格將全面轉為持平。

筆電面板方面，集邦表示，今年以來，筆電面板受到筆電整機其他主要零組件供貨狀況不穩定，導致出貨節奏較為混亂，面板出貨目前明顯集中於上半年，因此，目前預估第三季的筆電面板出貨動能將出現大幅下滑，下滑幅度可能達到 15% 以上。