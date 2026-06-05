集邦估6月電視、筆電面板價格續持平 監視器面板部分上漲
鉅亨網記者彭昱文 台北
研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布 6 月上旬面板價格預測評論，電視、筆電面板價格估維持全面持平，顯示器面板也由全面上漲轉為部分上漲，其餘尺寸與規格皆轉為持平態勢。
集邦表示，由於針對 618 與世足賽事相關促銷的備貨逐步告一短落，針對年底促銷的備貨則尚未啟動，因此近期電視面板需求有開始逐步放緩的跡象。由於面板廠也多半感受到需求鬆動的狀況，因此開始在生產節奏與出貨安排上預作調整，更聚焦在大尺寸面板的生產與出貨，以維持供需之間的穩定，在此調節之下，集邦預期 6 月份的電視面板價格將維持全尺寸持平的態勢。
監視器面板方面，集邦表示，在提前備貨動能逐步趨緩下，需求有開始下滑的跡象，加上電視面板價格走勢已轉為持平態勢下，面板廠雖仍想要持續維持價格全面上漲，但實際上要維持前幾個月漲幅的難度開始增加，也不容易在全尺寸產品見到全面上漲格局。目前集邦預估 6 月監視器面板價格走勢，23.8 吋 FHD 預估上漲 0.2 美元，27 吋 FHD 預估上漲 0.1 美元，其餘尺寸與規格皆轉為持平態勢。
至於筆電面板，集邦表示，隨著 CPU 到貨，品牌客戶有稍增強對面板的需求，因此 6 月份的筆電面板需求仍在穩定水準，但面板廠需考量與品牌客戶之間的關係維繫，同時在擔憂下半年需求下滑的風險，仍需維持出貨動能的穩定下，因而對面板價格採取較為持穩的策略，目前預估 6 月筆電面板價格走勢仍呈現全面持平的態勢。
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