京鼎營收創下三紀錄 上半年達118.55億元

半導體設備廠京鼎 ( 3413-TW ) 今 (6) 日公布 6 月營收 24.51 億元，月增 24.22%，年成長 39.75%，創下單月歷史新高，第二季營收 62.93 億元，季增 13.16%，年增 20.96%，累計上半年營收 118.55 億元，年增 17.7%；受惠 AI 推升半導體設備需求，京鼎 6 月、第二季與上半年皆同步改寫新高。

就各業務表現來看，京鼎仍以半導體設備製造服務為主要營收來源，6 月占整體營收約 82%， 季增 17%，年增 33%，主要受惠於半導體檢測設備客戶相關需求持續增溫，帶動製造服務營收穩健成長。

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另一方面，維修服務營運表現同樣亮眼，6 月占整體營收約 16.8%，季增 74%、 年增 104%，維修服務成長主要來自旗下富蘭登航太業務的營收貢獻，帶動相關 業務表現顯著提升，並挹注整體營運。

展望後市，京鼎看好，隨著半導體先進製程及高效能運算、AI 等應用需求持續推升設備投資，公司將持續掌握產業成長契機，深化製造及維修服務和全球布局，提升整體營運韌性和長期成長動能。