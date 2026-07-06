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營收速報 - 欣銓(3264)6月營收15.52億元年增率高達36.56％

鉅亨網新聞中心

欣銓(3264-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣15.52億元，年增率36.56%，月增率2.25%。

今年1-6月累計營收為85.17億元，累計年增率28.34%。

最新價為257元，近5日股價上漲15.15%，相關半導體類指數上漲8.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7654 張
  • 外資買賣超：+10696 張
  • 投信買賣超：-3298 張
  • 自營商買賣超：+256 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 15.52億 37% 2%
26/5 15.18億 33% 4%
26/4 14.64億 28% 3%
26/3 14.21億 27% 13%
26/2 12.61億 22% -3%
26/1 13.01億 22% -0%

欣銓(3264-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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