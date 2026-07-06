營收速報 - 欣銓(3264)6月營收15.52億元年增率高達36.56％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為85.17億元，累計年增率28.34%。
最新價為257元，近5日股價上漲15.15%，相關半導體類指數上漲8.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7654 張
- 外資買賣超：+10696 張
- 投信買賣超：-3298 張
- 自營商買賣超：+256 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|15.52億
|37%
|2%
|26/5
|15.18億
|33%
|4%
|26/4
|14.64億
|28%
|3%
|26/3
|14.21億
|27%
|13%
|26/2
|12.61億
|22%
|-3%
|26/1
|13.01億
|22%
|-0%
欣銓(3264-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體IC之晶圓測試。數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試。晶圓型式之Burn in 之測試。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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