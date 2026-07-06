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營收速報 - 2026年7月7日台股大型公司6月營收一覽（新增20家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月7日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計26家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 293.88億 621.3%
智邦-通信網路業 395.55億 61.2%
鴻海-其他電子業 8,217.63億 52.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
愛山林-建材營造業 9.48億 76.4%
鴻準-其他電子業 150.55億 71.9%
宏達電-通信網路業 2.92億 71.6%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達26家。其中營收年增大於 25％有11家，年增小於-20％有1家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 11家
大於50億 >= 0% 10家
大於50億 < 0% 4家
大於50億 <= -20% 1家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南亞科-半導體業 293.88億 621.3%
太子-建材營造業 11.80億 76.6%
智邦-通信網路業 395.55億 61.2%
慧洋-KY-航運業 18.78億 57.9%
鴻海-其他電子業 8,217.63億 52.1%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
愛山林-建材營造業 9.48億 76.4%
太子-建材營造業 11.80億 73.5%
鴻準-其他電子業 150.55億 71.9%
宏達電-通信網路業 2.92億 71.6%
智邦-通信網路業 395.55億 38.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收6月營收半導體業南亞科半導體業南亞科

相關行情

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南亞科420.5+2.69%
智邦2645-3.29%
鴻海242+0.62%
愛山林53.8+0.19%
鴻準58.4+5.04%
宏達電45+1.24%
太子8.64+2.86%
慧洋-KY78.4+5.52%

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