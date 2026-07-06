營收速報 - 2026年7月7日台股大型公司6月營收一覽（新增20家）
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本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月7日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計26家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|293.88億
|621.3%
|智邦-通信網路業
|395.55億
|61.2%
|鴻海-其他電子業
|8,217.63億
|52.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|愛山林-建材營造業
|9.48億
|76.4%
|鴻準-其他電子業
|150.55億
|71.9%
|宏達電-通信網路業
|2.92億
|71.6%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達26家。其中營收年增大於 25％有11家，年增小於-20％有1家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|11家
|大於50億
|>= 0%
|10家
|大於50億
|< 0%
|4家
|大於50億
|<= -20%
|1家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|南亞科-半導體業
|293.88億
|621.3%
|太子-建材營造業
|11.80億
|76.6%
|智邦-通信網路業
|395.55億
|61.2%
|慧洋-KY-航運業
|18.78億
|57.9%
|鴻海-其他電子業
|8,217.63億
|52.1%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|愛山林-建材營造業
|9.48億
|76.4%
|太子-建材營造業
|11.80億
|73.5%
|鴻準-其他電子業
|150.55億
|71.9%
|宏達電-通信網路業
|2.92億
|71.6%
|智邦-通信網路業
|395.55億
|38.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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