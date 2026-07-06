鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-06 17:39

PCB 鑽針及代鑽服務廠尖點科技 (8021-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2026 年 6 月營收 6.81 億元，創新高，月增 9.69%，年增 90.11%，2026 年 1-6 月營收 31.66 億元，年增 66.6%。

尖點科技 2026 年第二季營收 18.26 億元，創新高，季增 36.32%，年增 80.3%。

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尖點 2026 年首季營收 13.4 億元，毛利率 36.6%，季增 1.8 個百分點，年增 10.8 個百分點，首季稅後純益 1.69 億元，季增 12.7%，年增 2.25 倍 ，每股純益爲 1.17 元。公司對全年營運看法正向並在擴充產能，將擴充達月產 4500 萬支水準。

展望後續營運，尖點科技指出，主要客戶目前仍處於產能擴充階段，對終端市場需求維持正向看法，尤其 AI 伺服器與高速運算相關應用需求持續成長。尖點科技 2026 年擴產計畫亦持續推進，自 4 月起鑽針月產能將由 3500 萬支逐步提升，預計可達 4500 萬支水準。隨著新產能自第二季起陸續開出，加上高階產品比重持續提升，預期整體出貨規模、產品組合及營運效率皆可望逐季優化，進一步帶動後續營收與獲利表現穩健成長。

同時，尖點目前也同步規劃中壢新廠與上海新廠，以因應未來市場需求成長及全球產能布局發展，持續強化高階 PCB 鑽針與鑽孔服務之供應能力。