威剛6月營收又攀峰 上半年642億元已超越去年全年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-06 15:10

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收，達 146.61 億元，月增 13.28%，年增 212.06%，已連續四個月刷新歷史紀錄，帶動第二季與上半年營收同步登頂，累計上半年營收達 642.72 億元，年增 183.33%，已超越去年全年 530.43 億元。

威剛科技董事長陳立白。(鉅亨網資料照)

威剛董事長陳立白表示，記憶體原廠已通知，第三季 DRAM 合約價將續漲 20% 至 30%，NAND Flash 也會調漲 35% 至 40%，雙雙維持上升趨勢，將持續挹注公司營運動能。隨著價格持續上揚、庫存策略及產品組合優勢，加上工控與企業級客戶需求穩定增長，公司下半年營收可望延續成長動能，全年營收亦朝倍增目標穩步邁進，再創歷史佳績。

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看好 AI 應用對記憶體的剛性需求持續成長，陳立白預期，明年記憶體原廠願意分配到通用型 DRAM 及消費型 NAND Flash 的產能更加有限，供需仍將維持緊俏格局。威剛除了持續強化與上游原廠策略合作外，也已陸續與全球主要供應商簽訂明年長期供貨合約，提前鎖定關鍵產能，將提供 AI 伺服器、工控、PC 品牌及企業級客戶穩定且充足的貨源，進一步鞏固公司在 AI 產業鏈的競爭優勢，並為未來營運成長奠定穩固基礎。

威剛受惠 DRAM 與 NAND Flash 價格同步走揚，6 月合併營收攀升至 146.61 億元，連續 4 個月刷新單月歷史紀錄，第二季合併營收 381.6 億元，同樣改寫單季歷史新高，連續 3 季創下史上最佳表現。

威剛 6 月合併營收年增 212%、月增 13.3% 達 146.6 億元；累計第二季營收為 381.6 億元，季增 46.1%，年增 198.5%。產品表現方面，6 月 DRAM 營收躍增至 97.6 億元，逼近百億元大關，穩居公司最大產品線，占整體營收比重 66.6%；SSD 營收為 42.2 億元，占比為 28.8%；記憶卡、隨身碟及其他產品占比 4.6%。