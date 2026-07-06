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營收速報 - 中磊(5388)6月營收72.71億元年增率高達70.83％

鉅亨網新聞中心

中磊(5388-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣72.71億元，年增率70.83%，月增率12.16%。

今年1-6月累計營收為372.60億元，累計年增率58.09%。

最新價為81.4元，近5日股價上漲6.53%，相關通信網路上漲5.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+785 張
  • 外資買賣超：+2480 張
  • 投信買賣超：-1644 張
  • 自營商買賣超：-51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 72.71億 71% 12%
26/5 64.82億 70% -6%
26/4 68.61億 66% -1%
26/3 69.38億 87% 53%
26/2 45.27億 21% -13%
26/1 51.81億 33% -17%

中磊(5388-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線網路產品。無線網路產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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