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營收速報 - 博晟生醫(6733)6月營收2,381萬元年增率高達63.57％

鉅亨網新聞中心

博晟生醫(6733-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2,381萬元，年增率63.57%，月增率48.74%。

今年1-6月累計營收為1.14億元，累計年增率14.16%。

最新價為25.65元，近5日股價上漲10.76%，相關生技醫療股價指數上漲6.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+27 張
  • 外資買賣超：+27 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2,381萬 64% 49%
26/5 1,601萬 -15% -18%
26/4 1,960萬 1% 18%
26/3 1,661萬 10% 8%
26/2 1,531萬 1% -34%
26/1 2,303萬 33% -1%

博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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