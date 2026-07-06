營收速報 - 博晟生醫(6733)6月營收2,381萬元年增率高達63.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為1.14億元，累計年增率14.16%。
最新價為25.65元，近5日股價上漲10.76%，相關生技醫療股價指數上漲6.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27 張
- 外資買賣超：+27 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2,381萬
|64%
|49%
|26/5
|1,601萬
|-15%
|-18%
|26/4
|1,960萬
|1%
|18%
|26/3
|1,661萬
|10%
|8%
|26/2
|1,531萬
|1%
|-34%
|26/1
|2,303萬
|33%
|-1%
博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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