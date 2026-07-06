中磊6月營收72億元年增逾7成 第二季、上半年營收也同步創新高
鉅亨網記者吳承諦 台北
網通廠中磊 (5388-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收為 72.7 億元，年增逾 7 成，受惠於 AI 帶動網路流量發展，加速網路設備升級需求，創下歷史新高，第二季以及上半年營收也同步創下新高。
中磊 6 月營收 72.7 億元，月增 12.2%，年增 70.8%；累計第二季營收 206.1 億元，季增 23.8%、年增 68.8%；累計上半年營收 372.6 億元，較去年同期增加 58.1%。
中磊表示，受惠於 AI 人工智慧的蓬勃發展，帶動網路資料流量激增，加速網路設備升級需求。同時，新興寬頻服務如：影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日益普及，帶動電信寬頻設備商機，市場整體需求熱絡。
中磊提到，為因應服務擴充需求，電信運營商紛紛加速用戶端設備升級，以搶搭商機，進一步擴展營運規模，公司主力產品包括：有線電視 Cable DOSIS 4.0 設備、10G PON 光纖設備、5G FWA 固網行動接取設備、WiFi 7 無線設備，及企業級網通設備等，客戶訂單需求強勁。
除原有主力產品外，中磊順應市場趨勢，更積極切入新市場領域，如：邊緣 AI 智慧監控裝置、DAA 分散式局端設備等，以多元產品滿足電信客戶需求，目前皆已見明顯成效，整體營運成長可期。
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