鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-06 15:49

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收為 72.7 億元，年增逾 7 成，受惠於 AI 帶動網路流量發展，加速網路設備升級需求，創下歷史新高，第二季以及上半年營收也同步創下新高。

中磊6月營收72億元年增逾7成 第二季、上半年營收也同步創新高。(圖：shutterstock)

中磊 6 月營收 72.7 億元，月增 12.2%，年增 70.8%；累計第二季營收 206.1 億元，季增 23.8%、年增 68.8%；累計上半年營收 372.6 億元，較去年同期增加 58.1%。

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中磊表示，受惠於 AI 人工智慧的蓬勃發展，帶動網路資料流量激增，加速網路設備升級需求。同時，新興寬頻服務如：影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日益普及，帶動電信寬頻設備商機，市場整體需求熱絡。

中磊提到，為因應服務擴充需求，電信運營商紛紛加速用戶端設備升級，以搶搭商機，進一步擴展營運規模，公司主力產品包括：有線電視 Cable DOSIS 4.0 設備、10G PON 光纖設備、5G FWA 固網行動接取設備、WiFi 7 無線設備，及企業級網通設備等，客戶訂單需求強勁。