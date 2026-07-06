營收速報 - 智伸科(4551)6月營收7.50億元年增率高達30.66％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為45.55億元，累計年增率18.75%。
最新價為282元，近5日股價上漲17.78%，相關汽車工業上漲4%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1347 張
- 外資買賣超：-740 張
- 投信買賣超：-661 張
- 自營商買賣超：+54 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|7.50億
|31%
|-1%
|26/5
|7.61億
|27%
|-2%
|26/4
|7.72億
|18%
|-1%
|26/3
|7.82億
|20%
|19%
|26/2
|6.59億
|12%
|-21%
|26/1
|8.31億
|8%
|13%
智伸科(4551-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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