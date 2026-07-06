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營收速報 - 智伸科(4551)6月營收7.50億元年增率高達30.66％

鉅亨網新聞中心

智伸科(4551-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣7.50億元，年增率30.66%，月增率-1.4%。

今年1-6月累計營收為45.55億元，累計年增率18.75%。

最新價為282元，近5日股價上漲17.78%，相關汽車工業上漲4%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1347 張
  • 外資買賣超：-740 張
  • 投信買賣超：-661 張
  • 自營商買賣超：+54 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 7.50億 31% -1%
26/5 7.61億 27% -2%
26/4 7.72億 18% -1%
26/3 7.82億 20% 19%
26/2 6.59億 12% -21%
26/1 8.31億 8% 13%

智伸科(4551-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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