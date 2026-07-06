營收速報 - 京元電子(2449)6月營收36.22億元年增率高達28.64％
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今年1-6月累計營收為213.34億元，累計年增率36.08%。
最新價為351元，近5日股價上漲8.77%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10987 張
- 外資買賣超：+9980 張
- 投信買賣超：-77 張
- 自營商買賣超：+1084 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|36.22億
|29%
|-4%
|26/5
|37.77億
|37%
|1%
|26/4
|37.43億
|35%
|4%
|26/3
|35.98億
|36%
|12%
|26/2
|32.25億
|41%
|-4%
|26/1
|33.70億
|41%
|4%
京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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