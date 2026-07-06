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營收速報 - 京元電子(2449)6月營收36.22億元年增率高達28.64％

鉅亨網新聞中心

京元電子(2449-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣36.22億元，年增率28.64%，月增率-4.11%。

今年1-6月累計營收為213.34億元，累計年增率36.08%。

最新價為351元，近5日股價上漲8.77%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+10987 張
  • 外資買賣超：+9980 張
  • 投信買賣超：-77 張
  • 自營商買賣超：+1084 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 36.22億 29% -4%
26/5 37.77億 37% 1%
26/4 37.43億 35% 4%
26/3 35.98億 36% 12%
26/2 32.25億 41% -4%
26/1 33.70億 41% 4%

京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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