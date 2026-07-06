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營收速報 - 景碩(3189)6月營收42.24億元年增率高達32.27％

鉅亨網新聞中心

景碩(3189-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣42.24億元，年增率32.27%，月增率0.58%。

今年1-6月累計營收為236.01億元，累計年增率29.79%。

最新價為763元，近5日股價上漲4.52%，相關半導體業上漲4.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9222 張
  • 外資買賣超：-10444 張
  • 投信買賣超：+698 張
  • 自營商買賣超：+524 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 42.24億 32% 1%
26/5 42.00億 33% 3%
26/4 40.72億 27% 3%
26/3 39.39億 25% 23%
26/2 32.04億 10% -19%
26/1 39.61億 55% 7%

景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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