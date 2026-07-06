營收速報 - 景碩(3189)6月營收42.24億元年增率高達32.27％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為236.01億元，累計年增率29.79%。
最新價為763元，近5日股價上漲4.52%，相關半導體業上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9222 張
- 外資買賣超：-10444 張
- 投信買賣超：+698 張
- 自營商買賣超：+524 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|42.24億
|32%
|1%
|26/5
|42.00億
|33%
|3%
|26/4
|40.72億
|27%
|3%
|26/3
|39.39億
|25%
|23%
|26/2
|32.04億
|10%
|-19%
|26/1
|39.61億
|55%
|7%
景碩(3189-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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