鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-06 12:15

燦坤 (2430-TW) 看好 AI 穿戴市場發展趨勢，今 (6) 日宣布推出首款自有品牌「智觀 Cfairy AI 智慧眼鏡」，由旗下燦星網通負責產品開發與引進，並結合燦坤 3C 家電全台實體門市及燦坤線上購物平台共同銷售，打造通路更多元的產品選擇與服務的完整布局。

燦坤表示，近年燦坤集團積極發展「共榮生態圈」，並布局 AI 智慧眼鏡市場。繼去年 11 月攜手德國光學巨頭蔡司 (Zeiss) 及國內知名眼鏡連鎖品牌 KOBAYASHI 小林眼鏡，以跨界三強結盟方式，打造「EyeCare 護眼生態圈」，串聯 AI 智慧眼鏡銷售、感官照護到專業配鏡一站式服務體驗，提前卡位智慧護眼市場。

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此次首發亮相的「智觀 Cfairy AI 智慧眼鏡」，全支重量僅 48 克，採用輕量化鏡框設計，讓消費者即使長時間配戴，依然舒適無負擔。並支援磁吸式快充技術，一秒即可吸附充電，不受使用情境限制，隨時維持穩定續航。產品也內建 3 顆指向性降噪麥克風，可有效降低環境噪音、清晰收錄人聲，搭配直覺的滑動觸控操作，無論是年輕族群或銀髮族皆能快速上手。

在 AI 應用方面，「智觀 Cfairy AI 智慧眼鏡」導入 OpenAI GPT 技術，將生成式 AI 真正融入日常生活。從即時翻譯、語音互動到智慧問答，讓眼鏡不只是穿戴配件，而是隨身 AI 助理，真正做到解放雙手、即時回應，開啟 AI 智慧穿戴新體驗。