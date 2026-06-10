鉅亨網記者張欽發 台北
戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，光隆 2026 年 5 月營收 8.89 億元，月增 44%、年增 4.4%，重回年增長軌道。累計 2026 年 1-5 月營收 29.5 億元，年減 12.1%。公司表示，5 月營收回升主要受惠羽絨事業出貨動能回溫，以及成衣事業逐步進入出貨旺季。
光隆並預期，2026 年第二季獲利將優於去年同期表現。
光隆指出，以事業群表現來看，5 月成衣營收 5.24 億元，年減 1.7%，年減大幅收歛；羽絨營收 2.78 億元，年增 32.3%，受惠客戶補貨需求回升，帶動營收恢復成長；家紡營收 8066 萬元，年減 20.8%，仍受主要客戶庫存調整影響，但公司預期下半年客戶庫存逐步回歸正常水位，第三季可望出現回補訂單。
光隆指出，隨產業逐步進入生產旺季，後續可望由成衣事業為首擴大營收成長，整體第二季營收預期與去年同期接近持平。在獲利方面，公司預期第二季獲利將優於去年同期，除受惠於成衣產品組合持續優化帶動毛利率改善，亦將認列日本資產處分收益，進一步支撐整體獲利表現。
在核心成衣業務方面，公司指出，目前訂單能見度已延伸至 2026 年第四季，接單率已突破全年目標的七成水準，全年仍維持美元營收雙位數成長目標。隨主要客戶需求回溫、新客戶貢獻增加，以及各產區產能利用率持續提升，成衣事業出貨動能逐步轉強。管理層表示，第二季後段至第三季將進入主要出貨旺季，營運表現可望較上半年明顯提升，成為推動全年成長的核心引擎。
除既有業務外，公司亦持續推進新成長動能布局，包括積極參與國防相關裝備與服裝採購標案，以及拓展跨境電商客戶合作機會。管理層表示，相關專案均持續推進中，若開發及導入進度順利，預計將於今年下半年至明年陸續開始貢獻營收，進一步擴大公司整體可服務市場（TAM）。
光隆表示，隨成衣進入出貨高峰及新業務拓展具潛在機會、羽絨需求及出貨動能回升，以及家紡客戶庫存調整逐步告一段落，光隆對 2026 年營運維持審慎樂觀看法。
光隆 2026 年首季財報，營收 14.46 億元，年減 13.3%；稅後淨利 2618 萬元，每股純益 0.17 元。公司表示，2026 年第一季營收及獲利表現主要反映產業淡季、客戶庫存調整及出貨時程影響。
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