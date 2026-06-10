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光隆指出，隨產業逐步進入生產旺季，後續可望由成衣事業為首擴大營收成長，整體第二季營收預期與去年同期接近持平。在獲利方面，公司預期第二季獲利將優於去年同期，除受惠於成衣產品組合持續優化帶動毛利率改善，亦將認列日本資產處分收益，進一步支撐整體獲利表現。



在核心成衣業務方面，公司指出，目前訂單能見度已延伸至 2026 年第四季，接單率已突破全年目標的七成水準，全年仍維持美元營收雙位數成長目標。隨主要客戶需求回溫、新客戶貢獻增加，以及各產區產能利用率持續提升，成衣事業出貨動能逐步轉強。管理層表示，第二季後段至第三季將進入主要出貨旺季，營運表現可望較上半年明顯提升，成為推動全年成長的核心引擎。



除既有業務外，公司亦持續推進新成長動能布局，包括積極參與國防相關裝備與服裝採購標案，以及拓展跨境電商客戶合作機會。管理層表示，相關專案均持續推進中，若開發及導入進度順利，預計將於今年下半年至明年陸續開始貢獻營收，進一步擴大公司整體可服務市場（TAM）。



光隆表示，隨成衣進入出貨高峰及新業務拓展具潛在機會、羽絨需求及出貨動能回升，以及家紡客戶庫存調整逐步告一段落，光隆對 2026 年營運維持審慎樂觀看法。