鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-06 16:38

網通廠大鵬 (7689-TW) 將於 7 月底正式掛牌上市，並於 7 月 7 日舉辦上市前業績發表會，今 (6) 日舉辦記者會。今年隨北美與南美業務同步爆發，去年全年獲利已大賺超過一個股本。發言人黃羨淇指出，公司目前在北美市場已展現斬獲，不僅與全球前三大電信商展開合作，也持續深化布局長照警報市場，下半年成長動能依然強勁。

大鵬營收連續三年呈現雙位數成長，2023 年營收 28.88 億元，2024 年成長至 36.98 億元，2025 年更進一步達到 44.61 億元。在獲利能力方面，隨著北美市場穩健成長與南美市場業務爆發，2025 年毛利率已由 2024 年的 26.5% 大幅回升至 30.4%，稅後淨利達 5.29 億元，每股純益高達 10.38 元，純本業表現強勁。

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發言人黃羨淇透露，今年第一季毛利率為 32%，第二季預期可維持在 30% 左右，公司非常有信心長期將毛利率維持在 30% 以上的水準。

黃羨淇指出，大鵬科技之所以能在北美安防市場迎來轉折，主因過去限制公司於北美市佔率的美系客戶獨家供貨協定已經終止，公司自 2025 年起積極接洽多家美系新客戶，目前已成功與全球前三大電信商展開合作。

黃羨淇提到，由於北美智慧家庭監控裝置市場規模達 3600 萬戶，接近碎裂化歐洲市場的兩倍大，電信商作為家庭網路接入口，搭配無線保全設備推出加值方案極具價格競爭力，此專案已於 2025 年底小量出貨，2026 年拉貨量穩定增長，未來成長空間巨大。

在產品創新與技術護城河方面，大鵬科技自主研發的 F1 與 SF1 無線傳輸技術，主打長距離、抗干擾與高傳輸速率，在電池壽命、傳輸距離及傳輸速度等各項指標上皆領先同業，能有效降低誤報率。

此外，公司預計自今年 9 月開始小量出貨全新的無線火災警報方案，跨入全新且具備消防法規高門檻的防災警報藍海市場。為因應未來兩到三年的成長需求，公司預計投入約 23 億元於內湖購置土地並興建第三座生產基地，新廠預計 2029 年第三季正式投產，屆時整體產能將可增加 50% 至 60%。

大鵬今日同步公告最新財務數據，2026 年 6 月合併營收達 5.29 億元，較去年同期成長 60.29%，累計今年 1 至 6 月合併營收達 29.56 億元，年增率高達 40.92%，再度創下歷史新高紀錄。

營收佔比部分，大鵬科技主要採深度客製化的 ODM 商業模式，提供從終端設備到雲端平台的完整輸出，2025 年安防警報系統營收佔比達 74%，長照警報系統則佔 25%。