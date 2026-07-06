世界經濟論壇發布2026十大新興技術報告：AI、量子運算、精準醫療引領未來

鉅亨網新聞中心 2026-07-06 16:40

世界經濟論壇（WEF）與學術出版機構 Frontiers 聯合發布《2026 年十大新興技術》報告，這份已邁入第 14 年的年度報告以罕見的清醒語調示警：科學突破正在加速進入現實，但人類的決策方式，將決定這些技術以何種面貌走入世界。

世界經濟論壇發布2026十大新興技術報告。(圖：Shutterstock)

報告今年收錄十項技術，橫跨能源、材料、食品、醫藥、人工智慧（AI）與網路安全六大領域，戰略展望部分則由杜拜未來基金會（Dubai Future Foundation）獨立撰寫，著重評估各項技術的監管環境與潛在風險。

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能源與材料：靜默的分散化革命

能源領域，報告首推「萬物並網」（Everything-to-Grid Energy）概念，將建築、電動車、工業設備全數轉化為電網的主動節點，在用電尖峰時段反向回饋儲能。

支撐這一構想的，是新一代電池技術的商業化突破。報告指出，2025 年磷酸鐵鋰（LFP）電池首度在全球電動車部署中超越傳統鎳基電池；澳洲同年下半年新增逾 18 萬塊家用電池，並透過國家與州級計畫接入虛擬電力網路，顯示電網調度權正從集中式發電側，向分散式資產協調網路遷移。

鋰的供應鏈問題，則由「直接提鋰」（Direct Lithium Extraction）技術正面回應。現行蒸發池工藝耗時長達兩年，回收率僅約五成；新技術透過吸附劑、膜過濾或溶劑萃取，可將提取週期壓縮至數小時，回收率提升至 80% 至 95%。

阿根廷已有全球首座無蒸發池工業化提鋰廠投入運作，美國加州薩爾頓海的地熱發電廠同步產鋰計畫，更於今年 2 月獲得聯邦政府 14 億美元貸款支持。

面對日益嚴峻的熱浪危機，「被動輻射冷卻材料」（Passive Radiative Cooling Materials）提供了一種無需耗電的降溫解方。此類塗料或薄膜能反射逾 95% 的入射陽光，並利用大氣紅外窗口將熱能直接向太空散逸。

商業部署數據顯示，零售與商超場景可節能 15% 至 20%；英國一家新創公司開發的電纜塗層，更可在不新增線路的前提下提升約三成輸電容量。

報告亦收錄俗稱「永久化學品」的全氟及多氟烷基物質（PFAS）銷毀技術。這類化合物已在南極冰雪及全球各地雨水中被驗出，幾乎滲入每一個受測人體的血液。

超臨界水氧化、電化學氧化與紫外光催化三種技術路徑，已證實能破壞其高穩定性的碳氟化學鍵，美國密西根州及日本大金工業（Daikin Industries）皆已有商業規模的銷毀案例。

生命科學：精準醫學的臨床轉折點

醫療領域列入四項技術，共同指向個人化、靶向化，以及對過去難以觸及之疾病的系統性突破。

「精準發酵」（Precision Fermentation）將目標分子的基因編碼轉入微生物宿主，以糖為原料在發酵槽中大規模生產乳清蛋白、蛋白等此前仰賴農牧業的分子。

雀巢（Nestlé）已於 2024 年將發酵乳清蛋白引入功能營養產品線。然而報告也直言，全球逾 10 億農業從業人口的就業問題，是這項技術必須正視的社會張力。

「外泌體藥物遞送」（Exosome Drug Delivery）解決的是分子醫學長期面臨的「最後一哩」困境。外泌體是細胞自然分泌的奈米級膜包囊泡，因攜帶人體自身的辨識標記，得以穿越血腦屏障、規避免疫清除。

2025 年的研究已證明，攜帶基因編輯工具的工程化外泌體能進入神經元且不引發免疫排斥，對阿茲海默症、帕金森氏症及膠質母細胞瘤的治療意義深遠。禮來（Eli Lilly）與 Evox Therapeutics 已簽署 15 億美元合作協議。

「個人化 mRNA 癌症疫苗」（Personalized mRNA Cancer Vaccines）或許是本次報告最具顛覆性的技術。其原理是對患者腫瘤基因突變進行定序，合成攜帶腫瘤特有抗原編碼的 mRNA 疫苗，訓練免疫系統精準消滅癌細胞。

早期試驗中，胰臟癌患者的六年存活率達九成；高風險黑色素瘤患者在聯合使用個人化疫苗與免疫療法後，復發或死亡風險降低 49%。美國國家癌症研究所今年 3 月宣布投入 2 億美元支持後續試驗。

不過，報告也指出，早期治療費用已超過每位患者 10 萬美元，「精準醫學」面臨淪為特權醫學的真實風險。

「量子模擬藥物探索」（Quantum Simulation for Drug Discovery）則從方法論層次切入。傳統電腦在模擬分子行為時須做出簡化，導致約九成進入臨床試驗的藥物最終以失敗告終。量子模擬能在原子尺度精確建模分子的折疊、結合與反應路徑。

IBM 與 Moderna 於 2025 年完成了迄今規模最大的量子蛋白質折疊模擬運行；IBM 預測，2026 年將出現首個真實世界的量子運算優勢案例。

AI 與密碼學：物理世界的認知基礎建設

「世界模型」（World Models）代表 AI 的一次典範轉移。有別於現有大型語言模型從文字描述中學習，世界模型從影片、深度感測器及運動捕捉等多模態物理數據中理解世界運作方式。

NVIDIA 於 2025 年發布的 Cosmos 平台，基於 2,000 萬小時的機器人、工業與駕駛實境數據訓練完成，使機器人能在從未遭遇的物理情境中完成推理。

史丹佛大學研究團隊今年亦證明，將世界模型嵌入氣候模擬，可突破數十年來的建模精度瓶頸。

「格基密碼學」（Lattice-Based Cryptography）回應的是一個尚未爆發、卻已存在的威脅：「立即收集、延後解密」策略。駭客當前截取加密數據，等待量子電腦成熟後再行破解。

格基密碼學透過多維數學格結構中的隨機噪聲隱藏資訊，即使量子電腦也難以還原。

美國國家標準暨技術研究院（NIST）已於 2024 年將格基演算法確立為後量子加密標準主要基礎；歐盟將今年定為公共系統啟動量子安全遷移的時間節點，美國國安局則要求所有新國家安全系統於 2027 年 1 月前完成部署。

信任與公平：技術落地的深層考驗

報告最後章節揭示了十項技術的三個共同趨勢：更加個人化、更加分散化、更加高效。然而，報告同時點出兩個決定性張力。

信任是前提條件。個人化癌症疫苗無法套用均質劑量的傳統臨床試驗框架；基因工程微生物生產的蛋白質，需要消費者將信任延伸至一個無法直接觀察的過程；分散式電網也需要家庭和車隊業者讓渡部分控制權並共享數據。

信任不是採納新技術的附帶條件，而是必須刻意構建的前提。

公平則是核心風險。若缺乏政策介入，技術收益將自然向已具備最優條件的地區與人群集中：個人化療法可能只在資源充裕的醫療體系中可及；精準發酵對農業地區從業者造成的衝擊最為直接；電網靈活性獎勵擁有電動車與家庭儲能的用戶，租屋族卻可能在補貼一個自身無緣受惠的系統。