產業前五將大洗牌！瑞銀：AI基礎設施股價值已超車7巨頭 明年經濟利潤1.4兆美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 06:00

瑞銀 (UBS) 旗下 Holt 研究團隊出具最新研報指出，AI 產業價值鏈正迎來結構性偏转，以高效能記憶體、半導體設備為代表的 AI 基礎設施板塊，價值創造能力與回報率已大幅超越傳統互聯網及超大規模雲端服務商。

(圖:shutterstock)

報告顯示，全球 AI 基礎設施族群的「經濟利潤」(Economic Profit，衡量價值創造的指標) 將從 2023 年約 2000 億美元，飆升至 2027 年預測的 1.4 兆美元，增幅高達 600%，而同期超大規模雲端服務商的經濟利潤僅預計從 2000 億美元成長至 4000 億美元，顯示 TMT 產業全球價值創造排行榜中，傳統五大科技巨頭主導格局將被打破。

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瑞銀預估，2027 年經濟利潤前五大生成體依次為輝達、三星電子、SK 海力士、美光科技及 Alphabet，半導體與硬體企業獨占四席。

瑞銀 Holt 研究主管 John Talbott 指出，過去具強週期特性、商品化特徵的硬體領域，短短數年從價值流失躍居全球價值創造頂峰，此一轉變幅度在現代工業史上極為罕見，凸顯 AI 生態系核心利潤紅利正加速向硬體與基礎設施層集中。

報告分析，結構性分化源於資本回報率消長，隨著科技巨頭瘋狂投入 AI 固定資產，超大規模雲端服務商過去兩年現金流投資回報率 (CFROI) 縮小至於 200 個基點左右。