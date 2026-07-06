鉅亨網新聞中心 2026-07-06 15:20

曾象徵中產階級財富目標的「百萬富翁」，如今已不再代表真正的財富安全。根據瑞銀最新《2026 年全球財富報告》，全球百萬富翁人數持續創新高，但財富正加速向頂層集中，普通百萬富翁與超高資產族群的差距不斷擴大，意味著「普通百萬富翁時代」已悄然落幕，百萬美元資產也從昔日終點線，逐漸成為新的起跑點。

《財富》報導，在過去很長一段時間裡，「資產突破七位數」是中產階級夢寐以求的財富終點線。只要足額繳納退休帳戶、擁有一套屬於自己的房產，並持之以恆地定投指數基金，普通人也能在步入中年或退休時，驚喜地發現自己躋身百萬富翁的行列。

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瑞銀曾為這群勤勉的投資者創造了一個溫馨的詞彙——「EMILLI」（Everyday Millionaire，即「普通百萬富翁」）。

表面上百萬富翁人數正以史無前例的速度擴張，但實質上，這條曾經的終點線已經變成了起跑線，普通百萬富翁與更高財富階層之間的鴻溝，正以不可逆轉的態勢迅速擴大。

中產「紙上富豪」正被無情洗牌

數據呈現的繁榮景象往往掩蓋了底層結構的劇變。報告顯示，全球百萬富翁族群的擴張速度已達 17 年來之最，美國在一年內就新增了逾 44 萬名百萬富翁，相當於每天有超過 1200 跨過百萬美元的門檻。

在瑞銀追蹤的 50 多個市場中，百萬富翁人數更是首次出現同步成長。普惠理財產品的普及與長達數十年的股市牛市，確實將更多普通人推上了七位數資產的台階。

然而，這種數量上的增長並不等同於真實財富實力的躍升。正如瑞銀首席經濟學家保羅 · 多諾萬所指出的，百萬美元僅僅是一個名目價值，而非實際購買力的等價物。

隨著通貨膨脹的長效累積，如今跨越這道門檻的難度遠比 20 年前要低，而這筆資金所能承載的生活品質與財務安全感，也早已大不如前。

許多人因為近年房地產價格的暴漲，資產總值被動突破了一百萬美元，但在日常收入沒有實質增長的情況下，他們依然面臨著高昂的生活成本壓力。

這種「紙上富貴」的普通百萬富翁，非但沒有感受到富裕帶來的優游從容，反而深陷於資產虛高、現金流吃緊的尷尬境地。

淨資產達 530 萬美元才是財務成功？

當人人都有機會成為百萬富翁時，社會衡量財富與成功的標準，自然隨之水漲船高。人類對於富有的感知從來都不是絕對的，而是建立在與他人的相對對比之上。

根據金融機構的最新研究，如今美國人普遍認為，淨資產至少需要達到 530 萬美元，才算得上是真正的財務成功。

這個數字並非憑空而來，它恰好是瑞銀所定義的「兄長階級」（The Sibling Class）的進入門檻。

「兄長階級」指的是淨資產介於五 500 萬美元至一億美元之間的群體，他們高於普通百萬富翁，又未及億萬富翁的頂奢行列。當普通百萬富翁還在為如何保障退休生活而精打細算時，「兄長階級」已經實現了真正的財務自由。

這也證實了一個殘酷的事實：財富的終點線一直在加速移動。

上一代人眼中的贏家象徵，在今天看來，不過是進入高階競爭的起跑訊號。那些以為淨資產破百萬即可安享晚年的人，抬頭卻發現自己僅僅是站上了稍微高一點的台階，而真正的財富階層早已在上方更遠的地方拉開了距離。

與「兄長階級」的不對等遊戲

普通百萬富翁與「兄長階級」之間最根本的分野，在於資產收益分配機制的本質差異。自本世紀初以來，「兄長階級」總財富的實際年複合成長率達到了 6.1%，而普通百萬富翁階級僅有 4%。

在複利的魔術下，兩者在 25 年間的命運走向了完全不同的終局。

同樣是投入，普通百萬富翁的 100 萬美元會成長至 270 萬美元，而「兄長階級」的 500 萬美元則會暴增至 2170 萬美元。兩者不僅在增長基數上存在天然差距，在增長斜率上的分化更是逐年加劇。

這種財富複合增長速度的差距，源於兩者所能使用的金融工具完全不在同一個量級。

普通百萬富翁無論如何勤勉，其投資管道大多被侷限在公開發行的股票、共同基金與退休帳戶中。而「兄長階級」則能跨越門檻，配置私募股權、私募信貸、另類資產，甚至與家族辦公室進行共同投資。

這類高門檻的投資產品，往往需要 50 萬至 100 萬美元的單筆最低投資額，直接將總資產僅有一兩百萬美元的普通中產階級排除在外。在過去十年中，這些另類資產在經風險調整後的表現持續跑贏公開市場。

這意味著，兩個階層玩的是完全不同的遊戲，使用著不對等的工具箱，而規則本身就傾向於讓規模更大的資本獲得更豐厚的超額回報。

結構性擴大且不可逆的鴻溝

展望未來，這場財富分化的賽局似乎很難看到逆轉的跡象。過去十年間，作為「兄長階級」核心投資載體的家族辦公室，其成長速度超越了其他任何財富管理機構。隨著這類專屬投資基礎設施的不斷完善，頂端財富的自我繁衍能力正變得愈發強大。

相反地，私募市場的進入屏障依然高不可攀，這將持續把可投資資產規模有限的普通百萬富翁阻擋在最優質的財富增值管道之外。

「普通百萬富翁」的溫馨故事在過去激勵了無數中產階級，定投指數基金、追求長期耐心的資產累積，確實是普惠理財帶來的寶貴成果。