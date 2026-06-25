鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-25 20:39

隨著女性自我意識提升，女性愈發傾向視自己為家庭的核心經濟支柱。保誠集團在「財務健康指數」框架下的調查結果顯示，針對台灣受訪者中上有老、下有小雙重照顧負責人的女性三明治族，有超過六成對自身的整體財務表現給予正面評價，並展現高度的財務自主性與穩健的儲蓄習慣。其中，高達 72.1% 表示已養成每月固定儲蓄的習慣，反映出審慎且重視當前財務安全、具高度責任感的理財態度，但只有 5 成敢花錢犒賞自己。

然而，調查也顯示，國內女性三明治族在追求生活品質與對未來退休的信心上，仍存在明顯落差，甚至出現「不敢花錢享受」的金錢焦慮，反映其在同時承擔家庭照顧與經濟責任下，於生活品質與長期規劃之間承受不小壓力。

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此調查指出，國內女性三明治族在財務管理上呈現積極且獨立的態勢，其中三大指標認同度最高，第一、高儲蓄紀律 (72.1%)：超過七成每月固定存錢，反映對當前財務安全的重視與自律理財習慣。第二、高獨立意識 (68%)：多數傾向依靠自己維持經濟穩定，展現對財務自主權的重視。第三、高目標導向 (66.4%)：擁有明確儲蓄目標，積極為未來做準備。

然而，調查也指出，女性三明治族在展現理財「三高」特質的同時，背後仍承受不小壓力。在「同時扶養長輩與子女所帶來的經濟壓力」與「未來是否具備足夠資源達成人生重要目標」兩項，負評比例均高於 22%，這種潛在的財務不安直接影響日常幸福感。

特別是在「能不擔心金錢地享受生活」一項，認同度僅 50.4%，顯示有近半數女性三明治族在追求生活品質時仍受到金錢壓力干擾。反映即使具備良好儲蓄習慣，對長期財務規劃仍缺乏安心感。

儘管日常理財表現穩健，但面對生活中的不確定性，女性三明治族仍高度關注風險。調查顯示，其最在意的三大風險包括自身健康惡化 (29.5%)、極端氣候與環境問題 (28.7%)、日益增長的醫療費用 (26.6%)。顯示其不僅需兼顧當下家庭責任，也對自身與家人的長期保障深感憂慮。

保誠人壽表示，透過此調查可見，台灣女性三明治族同時扮演家庭照顧者與經濟支柱的雙重角色，其中高達 76.6% 認為家庭是人生最重要的事，同時亦傾向維持財務自主與獨立。

然而，儲蓄率高並不等於財務安全感高。調查中仍有 36.5% 的受訪者對是否具備足夠理財知識感到不確定；另有近三成對未來財務規劃缺乏明確方向，顯示在多重責任壓力下，對長期財務布局仍存在疑慮。