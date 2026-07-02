一石二鳥！美媒：輝達將為GPU採購提供財務擔保 並從雲端服務收入中抽成

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-02 12:20

外媒引述知情人士消息最新報導指出，AI 晶片巨頭輝達正利用自身強大的資產負債表，幫助更多公司購買其昂貴的 AI 晶片，並有望從中獲利。

(圖:shutterstock)

根據美國科技媒體《The Information》報導，GPU 雲端服務供應商 Firmus 和 Sharon AI，以及另外三家與輝達有業務往來的公司高層透露，輝達承諾為那些出租其 GPU 的年輕雲端服務商提供財務支持，而作為交換，輝達將從中獲取一部分收入。如果這些公司無法找到 AI 開發者來租用 GPU，輝達將以承諾回購未使用 GPU 形式提供支援。

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知情人士透露，這些交易是輝達內部部分員工所稱「AI 計算合作夥伴」計畫的一部分。輝達已提出以擔保價格支付雲端服務商未售出的 GPU 容量。

輝達的一位發言人證實了上述計畫，這也表現這家全球市值最大公司正日益依賴其財務狀況，試圖成為數百家批量購買其晶片企業的「中央銀行」。

GPU 通常是 AI 資料中心中最昂貴的零件，因此輝達承諾為未售出 GPU 算力提供租賃擔保，這讓信用評級不佳的晶片買家更易獲得所需貸款。

一位資料中心高層說：「在這種交易中，輝達『一石二鳥』。若輝達僅為與設施相關的租賃提供擔保，那麼你仍然要面對『如何為 GPU 融資』的難題，但若輝達承諾為設施中未使用的運算容量支付費用，那麼 GPU 和整個資料中心都能獲得融資。」