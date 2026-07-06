鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 08:00

根據《華爾街日報》上周五 (3 日) 報導，德國數千家被譽為「隱形冠軍」的中型製造企業，正面臨中國製造業技術升級與低價競爭的空前挑戰。

隨著中國企業在機械設備、資本財領域技術差距快速縮小且報價僅及歐洲對手一半，德國製造傳統「品質護城河」正被填平，部分工業城鎮已出現裁員與產能外移，德國對中國的先進資本財貿易表現上更是史上首次轉為逆差。

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德國中小企業多聚焦機械、模具、傳動件等 B2B 中間產品，如雷射設備商通快（TRUMPF）、光學巨頭蔡司（ZEISS）仍保有高端技術壁壘，但多數傳統機械領域優勢遭侵蝕。

投資機構阿波羅全球管理數據顯示，德國對中國的資本財滾動十二個月貿易順差已由 2024 年中約 7.5 億歐元，到 2025 年 8 月變為約 5 億歐元逆差，今年 Q1 德國機床對中出口年減約三分之一。

安永 (EY)5 月報告顯示，德國工業平均每月流失逾 1 萬個崗位，2022 年 2 月至 2026 年初工業產出累計下滑約 10%，高耗能行業跌幅逾 15%。

德國西南部機械廠總經理 Patrick Burckhardt 坦言，半年內中國競爭對手明顯增多致訂單流失，「為留住德、日客戶須加倍努力」，該公司已將 20% 產能移至中國以控制成本，若歐洲經營環境未改善則擬升至 70%。

調查顯示，逾四分之三德國機械工程企業將中國競爭列為首要戰略挑戰，VDMA(德國機械設備製造業聯合會) 稱中國佔全球機械產量約三分之一且持續攀升。

壓力來源除中國競爭外，亦包括德國國內能源價格高企、內需疲弱及改革遲滯。前西門子高管、現任歐瑞康（Oerlikon）董事長 Michael Süß 直言：「中國確實愈來愈有競爭力，但德國更大問題在成本持續攀高與改革動力不足，須真正走出舒適圈。」

Ifo 經濟研究所所長 Clemens Fuest 指出，熱泵、汽車等規模經濟明顯行業中企優勢突出，高度專業化利基領域雖尚存優勢但不確定性升高。

歐盟已針對中國發起多起貿易調查並討論擴大防禦工具，部分德企亦呼籲貿易保護，但分析人士警告，關稅無法根治競爭力問題。