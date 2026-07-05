鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-05 17:12

台股上周大漲 2,208 點，指數收 46,780 點，單周漲幅 4.96%，周 K 也由黑翻紅，即便外資單周累計賣超 1,392 億元，台股仍保持堅毅不墜。股市專家預測，從台灣 5 月外銷訂單持續亮眼觀察，整體基本面並未轉變，本周法說行情登場，由大立光 (3008-TW) 7/9 打頭陣，接著南亞科 (2408-TW) 7/10 登場，下周四 (16 日) 台積電 (2330-TW) 法說登場、加上美股 7 巨頭財報持續公布，台股本周有望維持熱度持續向上攻堅，有望衝向歷史高點 48218.87 點。

〈台股風向球〉外資賣壓下守穩4萬6 重量級法說、6月營收助攻4萬8。(圖:鉅亨網資料照)

統一投顧董事長黎方國表示，外資雖持續賣超，但對台股中長線影響不大，主要是近年來，本土資金影響仍較大，包括主動式、被動式本土 ETF 的持續成長，讓資金持續湧入台股，這也是台股市值成功超越德國或英國成為全球第 5 原因之一。

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另分析師也表示，據統計美股在 7 月份上漲機率超過 100%，加上台積電在 7 月 16 日即將召開法說會，預計仍可維持亮眼表現，其他包括韓國公司、美國科技七巨頭法說旺季登場，市場長線仍看好。短線上，建議投資人除了關注公司財報表現，還可以注意政府對市場的態度及政策。

此外，黎方國也強調，台股基本面持續良好狀況，除了今 (2026) 年台灣整體的 GDP 預估仍能站上雙位數外，台灣在 5 月外銷訂單更達到將近 900 億美元，繳出年增 47.2% 好表現，預期台廠在 6 月營收表現應該能繳出不錯的成績單，短線外資雖持續賣出，但影響不大。

觀察過去一周，外資賣超張數前 5 名個股中，以金融股最多，第一金為 14.8 萬張最高，其次為兆豐金 13.1 萬張、彰銀 12.9 萬張、旺宏 10.5 萬張。賣超台積電 2.4 萬張、鴻海 6.8 萬張。

台新投顧總經理黃文清則強調，目前看起來台廠在半導體材料、設備廠類股的業績上還有機會往上攻，外界也對於今年下半年 AI 產品的出貨成長性持續看好，CSP(雲端服務供應商) 資本支出將持續增加利多。