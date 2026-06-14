〈台股風向球〉大洗盤後測出支撐 短線風險消化大半 4萬4紮硬寨固守

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-14 10:42

台股上周原本是山雨欲來，但回檔後見到強勁支撐，即便外資一周來在集中市場大賣 2862 億元，終結周線連 3 漲，但周跌點僅 901 點，並拉出長達 2100 多點的下影線，不僅守住月線位置，甚至連 5 日線也收復；台股交易員指出，隨著又傳出美國與伊朗將達成協議，而聯準會 FOMC 會議將舉行，台股大盤位居歷史高位之際較易受一點風吹草動驚擾，短期個股表現可望優於大盤表現。

大盤高位易受風吹草動驚擾 個股擁題材崢嶸。(鉅亨網資料照)

三大法人上周在集中市場大賣超約 3100 億元，創 3 月以來單周最多，其中，外資賣超達 2862 億元，是主要的壓力源，不過，投信買超 762 億元，不僅連 8 買，也創單周第三高紀錄，內資仍積極進場搶占一席之地。

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觀察外資上周賣超最多是凱基金達 38.8 萬張、其次為元大台灣 50 達 28.4 萬張，主動統一升級 50 近 15 萬張，遠東新、友達、富邦金、仁寶、力積電均超過 10 萬張。

反觀投信上周買超最多是凱基金達 36 萬張、富邦金 10.7 萬張，遠東新 9.7 萬張，廣達 7.3 萬張，正新、和碩和台新新光金 5 萬張上下。

台股交易員指出，被網友稱為「第四法人」的散戶螞蟻雄兵力量大，尤其上周的逢低承接實力超乎市場預期，有助大盤穩固下檔月線支撐。

永豐投顧表示，儘管中東問題懸而未決，但高油價所可能引發的通膨問題已被市場反覆驗證，目前看到的是預期的降息可能落空，但是市場並未因此大幅恐慌，風險已消化大半。