鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-07 11:41

台股過去一周續漲 338 點，周線連 3 紅，但技術面過熱且留長上影線，隨著費城半導體指數崩跌 10.26%、台積電 ADR 重挫、台指期夜盤爆挫 3006 點，「黑色星期五」全面襲來，本周一台股肅殺氣氛濃烈，台股交易員指出，主要是擔心高達 5666 億元的融資趕著出場造成踩踏，事實上並未爆發嚴峻的全球系統性風險，場外還是有不少籌碼等著低接，本周若能守住月線 43000 點附近就算是偏強的回檔整理。

〈台股風向球〉黑色星期一台股亮出斬殺線 就看內資能否扛得住。(鉅亨網資料照)

外資上周再度轉賣台股，而投信則是連 7 買，顯得內資比起外資更有信心。

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統一投顧指出，台北 COMPUTEX 落幕，緊接著 SpaceX IPO、蘋果 WWDC、世足賽開幕，台股仍有多重題材，惟外資期貨空單逼近 7 萬口持續創新高、正乖離率也來到歷史高位，行情劇烈波動。

台股交易員認為，美股崩跌、美債殖利率強彈可能更使外資卻步，就看內資主力和散戶螞蟻雄兵的力量，是否能力抗國際資金的流動，短期先以月線約 43000 的點位做為多空力道拉鋸的初步分水嶺。