鉅亨網記者王莞甯 台北
台股過去一周續漲 338 點，周線連 3 紅，但技術面過熱且留長上影線，隨著費城半導體指數崩跌 10.26%、台積電 ADR 重挫、台指期夜盤爆挫 3006 點，「黑色星期五」全面襲來，本周一台股肅殺氣氛濃烈，台股交易員指出，主要是擔心高達 5666 億元的融資趕著出場造成踩踏，事實上並未爆發嚴峻的全球系統性風險，場外還是有不少籌碼等著低接，本周若能守住月線 43000 點附近就算是偏強的回檔整理。
外資上周再度轉賣台股，而投信則是連 7 買，顯得內資比起外資更有信心。
美股突如其來的崩跌源於 5 月非農就業報告遠高於市場預期，造成市場對聯準會的升息預期急遽升高，使台積電 ADR(TSM-US)、日月光 ADR(ASX-US) 和聯電 ADR(UMC-US) 全面重挫，台指期夜盤同步反映。
統一投顧指出，台北 COMPUTEX 落幕，緊接著 SpaceX IPO、蘋果 WWDC、世足賽開幕，台股仍有多重題材，惟外資期貨空單逼近 7 萬口持續創新高、正乖離率也來到歷史高位，行情劇烈波動。
台股交易員認為，美股崩跌、美債殖利率強彈可能更使外資卻步，就看內資主力和散戶螞蟻雄兵的力量，是否能力抗國際資金的流動，短期先以月線約 43000 的點位做為多空力道拉鋸的初步分水嶺。
台股交易員觀察，AI 供應鏈快速發展推動的台股良好基本面，其實並未改變，因此，進入全民理財時代後，場外不僅不少股民婆媽閒錢有意低接，就連上班族、學生族也都蓄勢等待「撿便宜」，使修正速度加快但回神的時間也快，這次修正需耗時多久才能回神，是未來盤勢如何發展的另一個焦點。
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