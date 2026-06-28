鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-28 13:46

台股上周創下 48218.87 點歷史新高後，連續四天下跌，單周大跌 1894 點，失守月線及 4 萬 5 大關，外資單周大賣 3312 億元，期間出現史上前 2 大賣超。資深證券分析師杜金龍表示，去年 11 月以來台股三次大回檔，隨後都能上演 V 型反轉行情，且指數愈墊愈高，「但是這一次恐怕真的不一樣了」。

杜金龍周五接受廣播節目專訪時表示，去年 11 月和今年 3 月中旬、6 月上旬，台股跌幅雖然都在 7% 到 11% 的慣性區間內，但總是有一天會變成真的「正式回檔」，而且是直接用「熱水煮青蛙」。

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台指期部分，今年台股受除息因素影響，約蒸發指數 1700 點，近期台指期與台股現貨形成大幅正價差，台指期夜盤往往兇漲，漲幅勝過台股現貨，但上周起，正價差收斂，甚至形成逆價差，其中溢出的正價差正被消化。

杜金龍預估這波反轉的跌點恐怕從 4000 點起跳，極可能一路修正 6000 點到 8000 點，大盤低點或許將直接回測四萬點大關，落在季線附近。

周五 (26 日) 美股四大指數齊跌，其中費半指數重挫 5.29%，30 檔成分股全面下跌，安森美半導體 (ON-US) 以換股約 70 億美元收購 Synaptics，引發市場對其整合風險、稀釋股權與執行不確定性的疑慮，更重挫 23.66%；台積電 ADR 則小跌 0.61%，台指期夜盤則上漲 543 點，收在 44995 點，未能站回 4 萬 5。

不過，也有分析師表示，台股此波下跌主要漲多後拉回，加上亞股科技股漲多，外資將資金抽離賣超所致，大盤短線雖遭劇烈震盪，但 AI 優勢仍未改變，仍具基本面支撐。

此外，觀察外資上周賣超最多個股為群創 30.9 萬張最高，其次為華邦電 21.53 萬張、兆豐金 13.76 萬張、友達 12.55 萬張、玉山金約 10 萬張，其他包括華南金、鴻海、遠傳均賣超超過 9 萬張。