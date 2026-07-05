鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-06 04:00

中國數位終端市場正在經歷一場看不到盡頭的結構性震盪。

據《澎湃新聞》報導，7 月 3 日，在上海多個數位城，多位 PC（個人電腦）經銷商表示，目前零件和整機的價格已經處於極端高點，未來還要漲，至少一年內看不到漲價盡頭。

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這輪價格持續上漲已經持續相當長一段時間，最近的導火索就是蘋果高調宣布漲價。

上月 25 日，因記憶體和儲存晶片成本持續飆升，蘋果宣布上調 iPad 及 Mac 系列產品價格。粗略計算，兩類產品起售價平均上調約 20%。

蘋果表示：「消費電子行業正面臨前所未有的挑戰。AI 資料中心迅猛擴張導致儲存需求激增，我們從未見過零件價格以如此幅度和速度上漲。」

另一家 PC（個人電腦）廠商聯想集團也在 ISC 2026（國際超算大會）上發出警告：DRAM 記憶體和 NAND 快閃記憶體價格已進入結構性上漲周期，即便主要廠商持續擴產，價格也極難回落至 2025 年初的水準，價格上漲最終將成為 2030 年及以後的「新常態」。

供應鏈巨頭接連預警的背後，是上游核心硬體持續緊張的供需關係。由於 AI 伺服器基建對晶圓產能造成劇烈擠壓，以記憶體和固態硬碟為代表的儲存類基礎硬體正處於一輪暴漲周期，帶動消費電子終端跟漲。

一位 PC 經銷商表示，現在記憶體和硬碟價格都在瘋漲，整機價格在三年以內都很難下來：「起步漲幅就是（人民幣）800 元到 1,000 元。去年市場還只是微漲，今年完全是猛漲。以遊戲筆電為例，整體價格已經拉高了 5,000 元。以前像『拯救者』（Legion）這類主流電競筆電，正常原價都在 1 萬元左右，現在直接漲到 1.5 萬到 1.6 萬元。」

上述經銷商也承認，面對那些漲到動輒 1.7 萬、1.8 萬甚至 2 萬元的高階 PC，買的人肯定變少了，客流都開始往便宜的價位段走。不過，他強調，漲價趨勢終將影響到每一款產品：以當日標價 7,999 元的一款電腦為例，該型號官方售價即將上調至 8,999 元。

另一位 PC 經銷商更加坦誠，建議「不是剛需就先別買」，儘管不知道什麼時候才能降價：「（整機）這個月還要漲，特別是電競筆電，漲得最厲害。我覺得至少在一年之內都不會降，會漲到明年這個時候。不急的話建議不要買，不是剛需就先別買。」

在這種一眼望不到頭的看漲行情下，不僅品牌整機價格居高不下，DIY 組裝市場和配件價格更是每天都在經歷劇烈波動。

一位組裝機商家感慨道：「電腦貴了，我也勸客戶，不是剛需能用就用，實在不用拿過來縫縫補補...... 我自己的筆電，我也想換，但是現在價格太貴了。像聯想一款高階筆記本，我幾天前賣的時候售價 19,200 元，今天已經漲到 20,800 元了，就一周時間。」