鉅亨網記者吳承諦 台北
展碁國際 (6776-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收為 34.6 億元，受惠於電腦以及記憶體產品挹注，呈月年雙增，第二季營收達 95.98 億元，季增 23.6%，年增 49.6%，創下單季新高。
展碁國際 6 月營收 34.6 億元，月增 12.4%，年增 50.7%；第二季營收 95.98 億元，季增 23.6%，年增 49.6%；累計上半年營收 173.8 億元，較去年同期增加 34.6%。
展碁第二季營收表現主要受惠於企業換機潮延續與 AI 應用需求同步升溫，帶動桌上型電腦與筆記型電腦營收穩健成長。在零組件方面，記憶體與 HDD 則受 DRAM、SSD 報價走揚帶動，對獲利挹注顯著。專業繪圖卡與工作站出貨顯著升溫，成為推升營收的重要動能。
此外，展碁積極布局的軟體訂閱業務成效持續發酵，在企業數位轉型與資安防護的剛性需求帶動下，軟體與雲端業務同步走強，為公司奠定長期且穩定的收益基礎。
在策略布局方面，展碁持續深化「夥伴經濟（Partner Economy）」發展模式，並積極拓展海外市場、擴大全球營運版圖，全面強化核心競爭力。展望下半年，隨著傳統電子產業旺季效應加持，整體出貨量可望維持穩健成長。