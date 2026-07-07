展碁國際 ( 6776-TW ) 今 (7) 日公告 6 月營收為 34.6 億元，受惠於電腦以及記憶體產品挹注，呈月年雙增，第二季營收達 95.98 億元，季增 23.6%，年增 49.6%，創下單季新高。

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展碁第二季營收表現主要受惠於企業換機潮延續與 AI 應用需求同步升溫，帶動桌上型電腦與筆記型電腦營收穩健成長。在零組件方面，記憶體與 HDD 則受 DRAM、SSD 報價走揚帶動，對獲利挹注顯著。專業繪圖卡與工作站出貨顯著升溫，成為推升營收的重要動能。

此外，展碁積極布局的軟體訂閱業務成效持續發酵，在企業數位轉型與資安防護的剛性需求帶動下，軟體與雲端業務同步走強，為公司奠定長期且穩定的收益基礎。