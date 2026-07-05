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本週財經焦點將圍繞美國聯準會 6 月會議紀要、美國服務業經濟動能，以及中國通膨與紐西蘭利率決策。在美國 6 月非農就業報告大幅放緩至僅新增 5.7 萬人後，市場正密切觀察全球經濟是趨向「軟著陸」，還是面臨更深層的需求疲軟。
1. 聯準會 6 月會議紀要
這是由新任主席華許 (Kevin Warsh) 領導後的首份重要紀要。華許已著手取消傳統的「前瞻性指引」，並彰顯其獨立立場，強調決策應根據實時數據而非預先給出的路徑。儘管他在 6 月維持利率不變，但內部對於是否進一步升息存在分歧。
市場正密切搜尋有關通膨抑制態度與未來貨幣政策路徑的線索。目前，利率市場預測下個月升息的機率僅約 17%，完整的 1 碼升息已推遲至 12 月。
2. 美國 6 月 ISM 服務業 PMI
市場預計該值將從前值的 54.5 微幅降至 54.0。雖然服務業仍處於擴張區間，但其價格分項先前曾衝上 2022 年以來的高點，顯示服務業通膨壓力依然存在。若數據表現疲弱，可能成為美債殖利率回落與股市上漲的催化劑。
3. 中國 6 月通膨數據
市場預計消費者物價指數 (CPI) 年增率維持在 1.2% 的低位，而生產者物價指數 (PPI) 則可能受能源與原材料驅動加速至 4.1%。中國目前呈現「出口強、內需弱」的格局，若 CPI 持續低迷，可能會促使北京在 7 月政治局會議前提早釋出財政刺激信號，例如推動「六大網路」基礎建設。
4. 紐西蘭央行 (RBNZ) 利率決策
市場普遍預期 RBNZ 將升息 25 個基點 (1 碼) 至 2.5%。儘管內部成員對核心通膨的進度仍有疑慮，但行長布里曼 (Breman) 的鷹派態度強硬，認為由於中東衝突引發的能源成本上漲已滲透至供應鏈，必須採取更積極的緊縮行動。
5. 市場動態
本週科技股動向仍廣受關注。南韓半導體巨頭 SK 海力士預計於 7 月 10 日在那斯達克發行規模達 294 億美元的存託憑證 (ADS)，這場巨型 IPO 將成為檢驗 AI 半導體需求的試金石，但需留意其對市場流動性的排擠效應。此外，SpaceX 將於 7 月 7 日那斯達克 100 指數，預計引發大型成長股的資金配置變動。
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