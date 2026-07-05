美國250歲生日！川普大打「反共牌」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-05 09:13

美國總統川普 3 日（周五）在獨立日前夕於南達科他州拉什莫爾山（又稱總統山）發表演講，呼籲美國民眾捍衛 250 年前開國元勳倡導的自由，並將美國部分民主黨人士描述為構成「共產主義威脅」的力量。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據《路透社》報導，川普站在刻有四位美國前總統頭像的拉什莫爾山前表示：「我們站在這些英雄的紀念碑下，他們是真正令人難以置信的一群人。我們再次立志，要建立一個像這些美國偉人一樣強大、勇敢、高尚、偉大的國家。這並不容易，但我們一定會做到。」

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川普說：「如今共產主義威脅正在我國捲土重來，包括一些來到美國的新移民，他們信奉的理念與我們的生活方式和取得的巨大成就完全背道而馳。我國絕不會讓這種事情發生。」

他提到：「共產主義是對美國自由的致命威脅，是美國面臨過的最大威脅，甚至超過第一次世界大戰、第二次世界大戰、珍珠港事件和『911』恐怖襲擊。」

川普 4 日將在華府國家廣場舉行一場具造勢風格的政治集會，屆時將安排軍機飛越上空，以及號稱世界最大煙火秀。