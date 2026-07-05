鉅亨網新聞中心 2026-07-05 14:10

俄羅斯總統普丁宣布俄軍全面解放盧甘斯克並攻占頓涅茨克重要城鎮，烏克蘭隨即出動逾 200 架無人機攻擊莫斯科。CSIS 指出，俄烏戰爭雙方總傷亡已突破 200 萬人，無人機作戰正徹底改變現代戰爭格局，頓巴斯戰局持續升溫。

俄羅斯總統普丁週五（3 日）身著罕見軍裝公開露面，宣布俄軍已完全控制頓涅茨克州城鎮康斯坦丁諾夫卡，並視察俄聯合部隊某輔助指揮所，強調俄軍已「全面解放」盧甘斯克，並在頓涅茨克取得重大進展。

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然而話音甫落，烏克蘭隨即以行動回應。莫斯科當局週六（4 日）發布通報指出，過去 24 小時內，逾 200 架烏克蘭無人機對莫斯科地區發動攻擊，規模堪稱近兩年來之最。

在此之前，俄羅斯於 2 日已對烏克蘭展開大規模導彈與無人機轟炸，以回應烏方近來持續對俄境縱深實施的遠程無人機攻擊。

分析人士指出，俄軍的猛烈攻勢與普丁的公開宣示，意在向外界傳遞強烈訊號，西方媒體所渲染「烏克蘭靠無人機重奪戰場優勢」的說法言之過早，俄羅斯的遠程打擊能力仍不可小覷。

從普丁最新發布的聲明來看，克里姆林宮似乎堅信他們能夠最終拿下整個頓巴斯，這不但是俄羅斯發動「特別軍事行動」的首要目標，也是克里姆林宮對自己所做承諾和對俄羅斯歷史的交代。

俄軍此波空襲造成烏克蘭至少 30 名平民死亡、數十人受傷。西方媒體並援引統計指出，自開戰逾四年以來，烏克蘭平民死亡人數已突破 1.6 萬人。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）分析指出，俄烏戰爭迄今造成雙方總傷亡人數已超過 200 萬人，可能已超越二戰中最慘烈的史達林格勒戰役。

其中，俄軍傷亡估計約達 140 萬人，涵蓋陣亡、受傷與失蹤士兵。CSIS 強調，俄羅斯在本次戰爭中的死亡人數，是二戰結束以來美國歷次戰爭死亡總人數的 4 倍以上，更是蘇聯與俄羅斯同期所有戰爭死亡總數的 9 倍以上。

CSIS 進一步指出，2026 年上半年，俄烏雙方傷亡比例已急遽攀升至近 8 比 1，而戰爭大多數時期這一比例約在 2 至 3 比 1 之間。

分析認為，俄軍傷亡驟增，主因是烏克蘭在無人機上取得大幅進展，並擴展前線「殺傷區」，即在前線周邊密集部署無人機的封鎖地帶，使俄軍進攻行動幾近寸步難行。

兵員相對短缺的烏克蘭，正藉由無人機操作實現更強韌的防禦。據報導，部分無人機甚至從距前線數百乃至數千公里外進行遠端操控，深刻改變了現代戰爭的型態。

不過，英國《每日電訊報》報導，俄軍近期配備了最高時速達 500 公里的新型無人機，速度已超越烏方攔截無人機，並稱其搭載中國製渦輪噴射發動機，惟此說法目前尚無法獲得獨立查證。

在實際戰場進展方面，雙方各執一詞。普丁強調俄軍仍沿約 1,000 公里戰線全線推進；但 CSIS 報告則直言，俄軍在頓涅茨克東部的推進速度，是近一個世紀以來所有戰爭中最為緩慢的之一。

根據烏克蘭軍事分析組織「DeepState」統計，俄軍 6 月份僅新控制約 83 平方公里的土地。

儘管如此，西方分析人士警告，哪怕是微幅推進，也足以讓俄軍持續延伸無人機、火炮與滑翔炸彈的打擊範圍，頓巴斯地區仍由烏克蘭掌控的城鎮正持續遭受摧毀。

自 2022 年戰爭爆發以來，烏克蘭已痛失約 7.5 萬平方公里領土，目前在頓巴斯仍控制的土地僅餘約 4,000 至 5,500 平方公里。俄方雖提出以其他地區占領土地換取頓巴斯烏控區的協議，但烏克蘭總統澤倫斯基斷然拒絕。