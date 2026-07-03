彭博策略師示警：美銀行避險基金曝險部位四年翻倍至4.5兆美元 「去槓桿末日」風險正悄然蔓延

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-03 13:00

《彭博資訊》宏觀市場策略師 Simon White 周四 (2 日) 出具最新研究報告警告，當前美國金融體系正累積創紀錄的天量隱性槓桿，從散戶槓桿 ETF、避險基金基差交易到私人信貸與保險業，並透過銀行資產負債表深度滲透全系統。

彭博策略師示警：美銀行避險基金部位四年翻倍至4.5兆美元 「去槓桿末日」風險正悄然蔓延

報告指出，美國銀行業對避險基金及非銀金融機構的風險部位已從四年前左右的 2 兆美元膨脹至約 4.5 兆美元，美國避險基金平均總槓桿率自 2022 年來接近翻倍。

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White 指出，一旦市場觸發去槓桿，銀行將從波動「減震器」逆轉為「放大器」，引發平倉與追加保證金的惡性反饋循環，「槓桿創造財富的速度如音速，但摧毀財富的速度如光速」。

本輪槓桿結構呈多層嵌套特徵。散戶端，2 倍至 3 倍槓桿型股票 ETF 今年受 AI 概念股暴漲刺激需求飆至歷史高位，背後槓桿幾乎全由銀行透過總收益互換 (TRS) 提供，銀行同時持有現金股票，並透過回購市場再融出，形成層層加槓桿。

避險基金方面，除股票多頭融資外，Fed 估算美債基差交易 (買現券、做空期貨) 規模已達到約 2.4 兆美元，加上互換利差交易後與銀行主經紀商業務合計形成 4.5 兆美元部位。

值得注意的是，抵押品大量集中於高波動 AI 概念股，且融資成本已處高位，這一組合歷史上多見於市場頂部附近。

隱性風險亦蔓延至影子銀行。根據國際信評機構穆迪估算，銀行對私人信貸公司放款約 3000 億美元，計入未提取承諾達 6400 億美元，連同私募股權貸款合計超 9000 億美元，保險公司槓桿率亦走升至 25 年最高。

貨幣市場基金同樣難獨善其身，避險基金回購借款與貨幣市場基金回購放款的同步攀升，這代表著「場外現金」實質為銀行回購交易提供資金，系統性風險承擔行為激進時「安全資產」亦不真正安全。

White 建議重點關注兩類早期預警指標：一是股票槓桿融資成本與創紀錄的 1.4 兆美元保證金債務持有成本，居高不下的持有成本往往出現於市場頂部；二是短期利率與利率互換 (IRS) 利差，可作為銀行流動性壓力的先行信號。

儘管大型銀行資本適足率較 2008 年改善，但 White 強調，若銀行因抵押品貶值收縮槓桿供給，將把金融市場從「減震模式」切換為「放大模式」，平倉潮與強制平倉將彼此強化。

目前，標普 500 成分股平均兩兩相關性處於 25 年來次低水位，與 2018 年「波動率末日 (Volmageddon)」前夕結構相似，市場在表面平靜中潛藏突然修正風險。