鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-03 12:46

航班管家 DAST 最新監測數據顯示，剛剛過去的 6 月，共有 25 條中日航線取消全部航班，整個 6 月中國赴日本共有 1,488 個航班取消，取消率為 37.5%。

據《第一財經》2 日（周四）報導，今年上半年赴日本航班恢復率只有 53.5%，相當於中日航班量較疫情前腰斬。

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統計數據顯示，6 月全部取消的中日航線，以中國飛往日本大阪和東京居多，以及上海等飛往日本二三線城市的航線。

比如，北京大興機場 - 日本大阪關西機場原本一個月有 90 班，現在一班不剩；上海 - 岡山和瀋陽 - 關西原本分別有 21 班和 59 班，現在也全數取消。

航班大規模取消或減班，與赴日旅客量大幅下降有關。日本國家旅遊局發布的數據顯示，5 月訪日中國內地遊客較一年前銳減 60.4%，連續六個月減少。

值得一提的是，日本政府近期調整赴日相關簽證費用和稅費，可能會進一步影響日本觀光：7 月 1 日起，日本簽證費和國際觀光旅客離境稅均翻倍上調。