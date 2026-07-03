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營收速報 - 台光電(2383)6月營收177.33億元年增率高達120.69％

鉅亨網新聞中心

台光電(2383-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣177.33億元，年增率120.69%，月增率13.54%。

今年1-6月累計營收為803.42億元，累計年增率81.82%。

最新價為6080元，近5日股價上漲0.27%，相關零組件業下跌-0.49%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-215 張
  • 外資買賣超：+85 張
  • 投信買賣超：-446 張
  • 自營商買賣超：+146 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 177.33億 121% 14%
26/5 156.19億 115% 12%
26/4 139.24億 94% 16%
26/3 120.11億 57% 18%
26/2 101.94億 45% -6%
26/1 108.63億 55% 25%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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