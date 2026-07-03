營收速報 - 台光電(2383)6月營收177.33億元年增率高達120.69％
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今年1-6月累計營收為803.42億元，累計年增率81.82%。
最新價為6080元，近5日股價上漲0.27%，相關零組件業下跌-0.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-215 張
- 外資買賣超：+85 張
- 投信買賣超：-446 張
- 自營商買賣超：+146 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|177.33億
|121%
|14%
|26/5
|156.19億
|115%
|12%
|26/4
|139.24億
|94%
|16%
|26/3
|120.11億
|57%
|18%
|26/2
|101.94億
|45%
|-6%
|26/1
|108.63億
|55%
|25%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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