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營收速報 - 力特(3051)6月營收1.83億元年增率高達42.47％

鉅亨網新聞中心

力特(3051-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.83億元，年增率42.47%，月增率-8.36%。

今年1-6月累計營收為9.35億元，累計年增率1.81%。

最新價為27.8元，近5日股價下跌-1.44%，相關光 電 業下跌-6.48%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+424 張
  • 外資買賣超：+424 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.83億 42% -8%
26/5 2.00億 37% 14%
26/4 1.76億 -6% 27%
26/3 1.39億 -15% 29%
26/2 1.07億 -34% -18%
26/1 1.31億 -1% -23%

力特(3051-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為偏光板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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