營收速報 - 力特(3051)6月營收1.83億元年增率高達42.47％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為9.35億元，累計年增率1.81%。
最新價為27.8元，近5日股價下跌-1.44%，相關光 電 業下跌-6.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+424 張
- 外資買賣超：+424 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.83億
|42%
|-8%
|26/5
|2.00億
|37%
|14%
|26/4
|1.76億
|-6%
|27%
|26/3
|1.39億
|-15%
|29%
|26/2
|1.07億
|-34%
|-18%
|26/1
|1.31億
|-1%
|-23%
力特(3051-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為偏光板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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