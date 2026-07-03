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營收速報 - 艾姆勒(2241)6月營收9,639萬元年增率高達125.11％

鉅亨網新聞中心

艾姆勒(2241-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣9,639萬元，年增率125.11%，月增率55.07%。

今年1-6月累計營收為4.71億元，累計年增率47.06%。

最新價為47.6元，近5日股價上漲3.7%，相關汽車工業上漲4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1310 張
  • 外資買賣超：-1311 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 9,639萬 125% 55%
26/5 6,216萬 40% -35%
26/4 9,547萬 66% 37%
26/3 6,947萬 4% -10%
26/2 7,751萬 45% 10%
26/1 7,046萬 27% -31%

艾姆勒(2241-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為逆變器散熱模組及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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