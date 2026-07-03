營收速報 - 艾姆勒(2241)6月營收9,639萬元年增率高達125.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.71億元，累計年增率47.06%。
最新價為47.6元，近5日股價上漲3.7%，相關汽車工業上漲4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1310 張
- 外資買賣超：-1311 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|9,639萬
|125%
|55%
|26/5
|6,216萬
|40%
|-35%
|26/4
|9,547萬
|66%
|37%
|26/3
|6,947萬
|4%
|-10%
|26/2
|7,751萬
|45%
|10%
|26/1
|7,046萬
|27%
|-31%
艾姆勒(2241-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為逆變器散熱模組及其零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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