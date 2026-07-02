營收速報 - 2026年7月3日台股中小型公司6月營收一覽（新增44家）
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本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月3日07:56，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計58家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|馥鴻-其他業
|463萬
|1067.0%
|晶豪科-半導體業
|48.45億
|328.4%
|互動-通信網路業
|3.25億
|60.1%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|互動-通信網路業
|3.25億
|137.8%
|仲琦-通信網路業
|9.52億
|48.9%
|西勝-電腦及週邊設備業
|4,595萬
|43.3%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達58家。其中營收年增大於 25％有25家，年增小於-20％有2家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|9家
|介於10～50億
|>= 0%
|11家
|介於10～50億
|< 0%
|4家
|介於10～50億
|<= -20%
|2家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|16家
|小於10億
|>= 0%
|12家
|小於10億
|< 0%
|4家
|小於10億
|<= -20%
|2家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|馥鴻-其他業
|463萬
|1067.0%
|永信建-建材營造業
|5.05億
|329.3%
|晶豪科-半導體業
|48.45億
|328.4%
|互動-通信網路業
|3.25億
|60.1%
|金麗科-半導體業
|3,467萬
|56.8%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|互動-通信網路業
|3.25億
|137.8%
|永信建-建材營造業
|5.05億
|95.5%
|仲琦-通信網路業
|9.52億
|48.9%
|西勝-電腦及週邊設備業
|4,595萬
|43.3%
|華上生醫-生技醫療業
|175萬
|41.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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