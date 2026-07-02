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營收速報 - 2026年7月3日台股中小型公司6月營收一覽（新增44家）

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本次公布6月營收一覽

截至台北時間2026年7月3日07:56，彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計58家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
馥鴻-其他業 463萬 1067.0%
晶豪科-半導體業 48.45億 328.4%
互動-通信網路業 3.25億 60.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
互動-通信網路業 3.25億 137.8%
仲琦-通信網路業 9.52億 48.9%
西勝-電腦及週邊設備業 4,595萬 43.3%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額<50億）的家數累計達58家。其中營收年增大於 25％有25家，年增小於-20％有2家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 9家
介於10～50億 >= 0% 11家
介於10～50億 < 0% 4家
介於10～50億 <= -20% 2家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 16家
小於10億 >= 0% 12家
小於10億 < 0% 4家
小於10億 <= -20% 2家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
馥鴻-其他業 463萬 1067.0%
永信建-建材營造業 5.05億 329.3%
晶豪科-半導體業 48.45億 328.4%
互動-通信網路業 3.25億 60.1%
金麗科-半導體業 3,467萬 56.8%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
互動-通信網路業 3.25億 137.8%
永信建-建材營造業 5.05億 95.5%
仲琦-通信網路業 9.52億 48.9%
西勝-電腦及週邊設備業 4,595萬 43.3%
華上生醫-生技醫療業 175萬 41.4%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收6月營收其他業馥鴻其他業馥鴻

相關行情

台股首頁我要存股
馥鴻28+0.36%
晶豪科211.5-2.98%
互動83.5+2.08%
仲琦29.7+6.07%
西勝16.75+4.04%
永信建57.6+0.88%
金麗科181.5-2.16%
華上生醫39.95+1.29%

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