〈焦點股〉頻率元件需求殷 類股強漲 晶技漲停以249元創新天價

頻率元件在光通訊的需求強勁，類股表現強，晶技 (3042-TW) 估在 6 月營收仍處高峰期，但因季底盤點因素將較 5 月營收 12.17 億元的歷年同期次高略減，但市場注意其 7 月 1 日起的調漲銷售體系效應，今 (3) 日股價站上 249 元漲停 價創新高。