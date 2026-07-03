〈焦點股〉頻率元件需求殷 類股強漲 晶技漲停以249元創新天價
鉅亨網記者張欽發 台北
頻率元件在光通訊的需求強勁，類股表現強，晶技 (3042-TW) 估在 6 月營收仍處高峰期，但因季底盤點因素將較 5 月營收 12.17 億元的歷年同期次高略減，但市場注意其 7 月 1 日起的調漲銷售體系效應，今 (3) 日股價站上 249 元漲停 價創新高。
法人估計晶技 2026 年第二季營收將較上一季及 2025 年同期成長超過 10%，
在頻率元件廠中，今天除晶技之外，希華 (2484-TW)、安碁 (6174-TW) 並漲停鎖住。晶技對去年股息配發 4.8 元，已除息交易，在今天完成填息，股息預計 7 月 8 日發放。
晶技最新自結獲利資訊，2026 年 5 月營收 12.17 億元，爲歷年同期次高表現，自結單月稅前盈餘爲 2.06 億元，月減 10.63%，年增 82.9%，單月每股稅前盈餘爲 0.6 元，累計 2026 年 1-5 月稅前盈餘爲 9.8 億元，年增 13%，每股稅前盈餘 2.9 元。
晶技對去年股息配發 4.8 元，已除息 交易，股息預計 7 月 8 日發放。
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