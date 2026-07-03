營收速報 - 百容(2483)6月營收1.98億元年增率高達34.28％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為10.46億元，累計年增率17.45%。
最新價為67.1元，近5日股價上漲20.51%，相關零組件業下跌-0.49%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2909 張
- 外資買賣超：+2870 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+39 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.98億
|34%
|9%
|26/5
|1.81億
|15%
|-3%
|26/4
|1.87億
|13%
|7%
|26/3
|1.75億
|18%
|40%
|26/2
|1.25億
|-8%
|-31%
|26/1
|1.80億
|33%
|14%
百容(2483-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為半導體導線架。程式開關。步進馬達。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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