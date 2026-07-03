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營收速報 - 百容(2483)6月營收1.98億元年增率高達34.28％

鉅亨網新聞中心

百容(2483-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.98億元，年增率34.28%，月增率9.2%。

今年1-6月累計營收為10.46億元，累計年增率17.45%。

最新價為67.1元，近5日股價上漲20.51%，相關零組件業下跌-0.49%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2909 張
  • 外資買賣超：+2870 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+39 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.98億 34% 9%
26/5 1.81億 15% -3%
26/4 1.87億 13% 7%
26/3 1.75億 18% 40%
26/2 1.25億 -8% -31%
26/1 1.80億 33% 14%

百容(2483-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為半導體導線架。程式開關。步進馬達。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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