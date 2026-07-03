鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-03 11:58

國喬 (1312-TW) 今 (3) 日發布最新技術成果，自 2024 年成功開發新型長碳鏈尼龍 PA612 後，已持續開發各類生物基長碳鏈尼龍，補足國內長碳鏈尼龍長期仰賴進口的供應缺口及低碳材料的需求。國喬董事長邱德馨表示，長碳鏈尼龍的研發標示國喬朝向「高值化材料」方向健全發展，也奠定國內高分子製品產業鏈的國產化基礎。

國喬為台灣首家擁有自主技術生產尼龍 66 工程塑料的石化廠，於 2025 年與日本及韓國大廠合作建立「尼龍國際產業鏈」，透過跨國合作導入更高規格材料技術，強化產品品質並拓展國際供應鏈合作，此次切入長碳鏈尼龍領域，將研發、生產與供應能力逐步在地化，有助於提升國內材料技術水準，並朝向與國際先進材料廠商並行發展。

‌



長碳鏈尼龍因碳鏈較長，具備低吸水率、尺寸穩定性高、耐化學性佳及低溫韌性佳的特性，適合高精密與長期穩定應用。國喬研發的尼龍 612(PA612) 具有優異尺寸穩定性，在高壓與溫度變化下仍能維持精準形狀，並具備良好耐化學性與抗應力，常用於汽車冷卻管路、高壓管件及電子連接器等高可靠度零組件。

尼龍 610(PA610) 則兼具耐化學性與低溫韌性，適用於汽車底盤零件、新能源車系統、電池密封件及工業齒輪等領域。此外，PA610 部分原料來自蓖麻油，具生物基特性，在性能與永續之間取得平衡，是兼顧效率與環保的新材料選擇。

國喬總經理曾嘉雄表示，近年來台灣長碳鏈尼龍市場逐漸受到重視，主要受惠於電動車、AI 伺服器、無人機與高階電子連接器等產業升級需求，過去因缺乏上游單體與聚合能力，但在工程塑膠改質、複材加工及精密射出方面具備成熟基礎，形成以進口原料、在地加值製造的供應鏈模式。

曾嘉雄強調，未來隨著 EV 高壓線束、電池模組冷卻系統與 AI 伺服器高溫連接器需求擴大，長碳鏈尼龍使用比例將持續提升，進一步推動輕量化與金屬替代趨勢。