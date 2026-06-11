鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-11 12:26

國喬 (1312-TW) 公告 5 月營收為 15.93 億元、月減 36%、年增達長 5.82%，今 (2026) 年前 5 個月累計營收達 115.88 億元，年增達 17.8%。總經理曾嘉雄指出，儘管石化業面臨海外產能擴張的傳統市況壓力，但原油報價在剛性支撐下，已帶動核心產品苯乙烯 (SM) 價格自低點強勁回彈，預期整體市場將於第 3 季全面趨於穩定，將帶動買氣回升。

國喬看好苯乙烯價格強勁回彈，Q3買氣帶動有望帶動營運回溫。(圖:國喬公司提供)

在轉型投資方面，曾嘉雄表示，目前泉州國亨營運正朝向正軌穩健推進。隨著主原料丙烷及液化石油氣 (LPG) 價格逐步回溫，加上市場供需結構調整，整體市場預期將於第 3 季全面趨於穩定。

‌



展望未來，泉州國亨將全面聚焦於太陽能材料、鋰電池薄膜、高透氣包裝材料、汽車應用低揮發性材料、抗衝共聚物、聚烯烴彈性體及聚烯烴鋰離子電池薄膜等高端化工新材料與精細化學品，切入高成長的藍海市場。

曾嘉雄表示，儘管石化產業持續面臨海外產能擴張的壓力，但國喬透過精準優化產品組合、重新定義全球銷售區域，營運已成功逐步回溫，

除了穩固大宗原料供應，國喬近年也深耕高值化複合材料，在國內長期與工研院化材所及學術單位密切合作，開發尼龍家族及綠色工程塑料等尖端產品，應用領域進一步延伸至高端衣材及鞋材市場；近期多項產品更順利取得國際永續性與碳認證 (ISCC PLUS)，為進軍歐美大廠供應鏈奠定堅實基礎。

此外，國喬近期透過現金增資也全面跨足「低碳氫」新事業，瞄準半導體與電子市場的龐大減碳需求，透過綠電與高純度氫氣產線的建置，以便在低碳浪潮中佔據競爭優勢。