鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-22 18:19

國喬 (1312-TW) 於今 (22) 日下午舉辦法說會，總經理曾嘉雄表示，石化產業正由擴張期轉向整併與去化階段，持續面臨供需重塑、法規政策及永續發展等挑戰，預估 2029 年可望成為市場復甦的轉折點。此外，國喬近期推廣低碳高純氫產品，主要基於三大面向考量，也預計目前半導體及封裝電子業上皆應用到許多氫氣使用，近期透過現增擴產，除了市場未來值得期待，獲利也符合投資的規劃。

曾嘉雄指出，石化業正持續面臨供需重塑及永續發展等挑戰，公司將持續提升產業競爭力與抗風險能力，以度過市場的低迷期，待景氣復甦之時，以最強韌性搶佔先機、全面提升整體營運績效。

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國喬在法說上表示，目前三項主力產品 SM、ABS 與尼龍 66 的亞洲市場價格在去 (2025) 年第 4 季落至低點，但邁入今 (202) 年第 1 季後，受美伊衝突影響，亞洲原油與石腦油成本被大幅推升，石化產品供應面臨壓力，使產品價格開始觸底反彈。

另隨著近日美伊簽署停戰協議並重啟荷姆茲海峽後，短期間下游採購轉趨觀望，曾嘉雄預估，戰後物流與供應鏈需耗時半年以上重整，才能完全恢復正常的供需機制，目前的供需失衡也在第 2 季發酵導致價格反彈，估至第 2 季末，包括 SM、ABS 及尼龍 66 價格將迎來一波高峰，有望創下間內新高。

面對近年來中國石化產能大幅擴張與地緣政治的變局，國喬也透過積極外銷全球，成功分散了過度集中於單一區域的營運風險，在外銷市場結構上出現了重大轉變，從早期銷往中國居多，在過去幾年則呈現逐年遞減趨勢，截至目前，中國市場的銷售占比已經降至三成以下，大幅降低對單一市場的依賴。

此外，國喬也成功開拓了全球多元新興市場，包含東南亞、南亞、美洲、南非與中東等地區的銷售版圖皆有明顯的擴張，合併銷售占比大幅擴張到超過五成，顯示國喬原先集中於中國銷量，已成功轉移並打入這些全球多元市場，落實風險分散與強化營運韌性。

曾嘉雄提及，近期推廣低碳高純氫，主要基於三大面向考量。

首先，建置太陽能發電系統，結合綠電專門供應生產高純度氫氣，在面對未來市場變數與淨零碳排法規挑戰時能強化市場競爭力。

其次，透過高純度氫氣打入高附加價值的科技市場，瞄準電子及半導體產業，專門應用於還原清除表面氧化層，有助於跳脫傳統石化紅海，切入高端的科技供應鏈。

第三，低碳氫新事業落實國喬推動綠色製程與永續經營的目標，為轉型「綠色石化」的長遠發展奠定厚實基礎。

法說上，法人也提及國喬此次增加現金增資約 40 億元針對氫氣廠擴產，希望何時達成經濟效應挹注業績?

對此，曾嘉雄回應，國喬從事氫氣研發其實已深耕近 50 年歷史，也陸續與國內其他氫氣廠合作，今年在廠內設置太陽能發電，其發電量就是用在氫氣廠上使用以減少碳足跡，目前半導體和封裝電子業上，用到氫氣部分廣泛，獲利可期, 增資後擴廠業績，有望符合國喬未來的投資規劃。