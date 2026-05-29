〈國喬股東會〉董座：三大策略多角經營 H2投入低碳氫搶攻半導體市場

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-29 18:21

國喬石化 (1312-TW) 今 (29) 日於高雄召開股東會，董事長邱德馨感謝股東支持，並宣示持續貫徹產品高值、市場全球及投資多角化三大經營策略，有信心從傳統石化業，打造成高階複合材料供應商。邱德馨指出，今 (2026) 年下半年，將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場，高雄廠也將新建 1 條高純度、高效率的電子級氫氣產線，建置太陽能發電系統，以綠電方式專供氫氣純化製程使用。

國喬董座：三大策略迎曙光，H2投入「低碳氫」新事業搶攻半導體市場。(圖:國喬提供)

國喬今日股東會上承認及通過去 (114) 年度決算，也宣布因去年度虧損，每股虧損 3.97 元下，不分派股息及董事酬勞及第 15 屆董事、獨董選舉等議案。

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面對全球政經環境不穩定，邱德馨表示，國喬產品將以持續高值化、市場全球化及投資多角化三大經營策略，帶動公司穩健營運、永續發展，對石化業不景氣，持續打進高值化產品市場。

邱德馨表示，高值化策略方面，公司切入高毛利的特種材料，如新開發的尼龍彈性體，可應用在高端機能鞋材及防水透濕的衣材上，市場應用價值高，是國喬今年拓展藍海的新主力產品；市場全球化策略上，面對區域市場競爭，國喬採國內優先及外銷全球化策略，積極開發越、泰、印度、孟加拉等市場，降低對特定單一區域市場的依賴。

在投資多角化策略方面，國喬投資的泉州國亨擁有全球最先進 UOP、PDH 製程及 LYB、PP 製程技術優勢，目前仍是全球碳三產業鏈最具競爭力的現代化工廠; 業外投資更囊括高檔飯店、數位新媒體、進出口貿易等項目，分散產業單一風險。

此外，自 2023 年起，受地緣政治、貿易壁壘以及中國產能過剩的衝擊，全球石化產業共同面臨結構性挑戰。邱德馨強調，對國喬而言，正是展現韌性、加速升級的關鍵轉折期。

國喬總經理曾嘉雄則表示，中國擬關閉超過 20 年以上、規模小於 50 萬噸的工廠以改善供需失衡，對於採用最新工藝、甫於去年 3 月正式量產的泉州國亨而言是一大契機，另配合中國的「十五五計劃」，泉州國亨產品聚焦在太陽能材料、鋰電池薄膜、高透氣包裝、汽車應用之低揮發性材料、抗衝共聚物、聚烯烴彈性體、聚烯烴鋰離子電池薄膜等高端化工新材料與精細化學品。

展望下半年，國喬將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場。高雄廠將新建一條高純度、高效率的電子級氫氣產線，並建置太陽能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用。

未來在面對低碳足跡標籤採購要求時，具備了更強的競爭優勢；而泉州國亨的 PDH 丙烷脫氫製程每年預估產生 3 萬噸氫氣，相當減少 3.5 億度電的耗用，即相當減少 25 萬噸 CO2 排放量。能耗降低約 5%-10%，物耗則相較同業節省 3%-5%，落實國喬石化推動綠色製程與永續經營的長遠目標。