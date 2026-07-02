鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估上修至9.85元，預估目標價為150.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.7元上修至9.85元，其中最高估值11.79元，最低估值7.61元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.79(11.79)
|16.98
|19.5
|19.12
|最低值
|7.61(7.61)
|11.5
|15.06
|16.22
|平均值
|9.82(9.71)
|14.68
|17
|17.75
|中位數
|9.85(9.7)
|14.66
|16.8
|17.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|683.84億
|720.38億
|771.52億
|810.56億
|最低值
|656.42億
|677.02億
|709.24億
|757.86億
|平均值
|670.20億
|701.01億
|739.71億
|785.61億
|中位數
|670.88億
|701.82億
|738.33億
|788.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-6.10
|2.23
|7.89
|9.45
|10.20
|營業收入
|246.34億
|449.55億
|537.17億
|570.63億
|590.70億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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