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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合航空控股(UAL-US)EPS預估上修至9.85元，預估目標價為150.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯合航空控股(UAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.7元上修至9.85元，其中最高估值11.79元，最低估值7.61元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.79(11.79)16.9819.519.12
最低值7.61(7.61)11.515.0616.22
平均值9.82(9.71)14.681717.75
中位數9.85(9.7)14.6616.817.9

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值683.84億720.38億771.52億810.56億
最低值656.42億677.02億709.24億757.86億
平均值670.20億701.01億739.71億785.61億
中位數670.88億701.82億738.33億788.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.102.237.899.4510.20
營業收入246.34億449.55億537.17億570.63億590.70億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合航空控股(UAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUAL

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