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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估下修至-4.13元，預估目標價為149.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.95元下修至-4.13元，其中最高估值-2.71元，最低估值-5.59元，預估目標價為149.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.71(-2.71)-0.7916.2532.85
最低值-5.59(-5.18)-4.76-4.3-3.53
平均值-4(-3.85)-3.281.388.42
中位數-4.13(-3.95)-3.64-0.623.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,440萬6.95億20.63億34.28億
最低值0.000.001,747萬9,159萬
平均值404萬1.55億7.42億15.50億
中位數358萬1.23億4.95億10.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.92-3.29-3.71-3.03-5.45
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSABVX

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