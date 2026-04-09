鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估下修至-4.13元，預估目標價為149.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.95元下修至-4.13元，其中最高估值-2.71元，最低估值-5.59元，預估目標價為149.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.71(-2.71)
|-0.79
|16.25
|32.85
|最低值
|-5.59(-5.18)
|-4.76
|-4.3
|-3.53
|平均值
|-4(-3.85)
|-3.28
|1.38
|8.42
|中位數
|-4.13(-3.95)
|-3.64
|-0.62
|3.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,440萬
|6.95億
|20.63億
|34.28億
|最低值
|0.00
|0.00
|1,747萬
|9,159萬
|平均值
|404萬
|1.55億
|7.42億
|15.50億
|中位數
|358萬
|1.23億
|4.95億
|10.33億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.92
|-3.29
|-3.71
|-3.03
|-5.45
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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