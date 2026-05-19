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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.85元下修至-0.86元，其中最高估值-0.38元，最低估值-1.2元，預估目標價為8.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.38(-0.38)
|0
|0.23
|-0.07
|最低值
|-1.2(-1.2)
|-1.02
|-1.29
|-1.5
|平均值
|-0.83(-0.83)
|-0.34
|-0.31
|-0.79
|中位數
|-0.86(-0.85)
|-0.22
|-0.19
|-0.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|112.23億
|110.29億
|112.02億
|105.10億
|最低值
|109.01億
|103.92億
|102.27億
|99.74億
|平均值
|110.27億
|106.14億
|105.13億
|102.05億
|中位數
|110.38億
|105.51億
|103.98億
|101.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.91
|-1.54
|-10.48
|-0.06
|-1.75
|營業收入
|196.87億
|174.78億
|145.57億
|131.08億
|124.02億
詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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