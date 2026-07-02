〈能源盤後〉原油止跌小漲！美伊談判降溫供應疑慮 市場聚焦OPEC+增產

鉅亨網編譯許家華 2026-07-03 04:26

國際油價周四 (2 日) 小幅收高，主要受到美國獨立紀念日長假前市場回補空單，以及部分買盤提前建立部位帶動，不過由於美國與伊朗持續推動停火談判、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運逐步恢復，加上市場預期 OPEC + 將進一步增產，油價漲幅受到壓抑。

（圖：REUTERS/TPG）

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨收漲 0.23 美元或 0.32%，收每桶 71.80 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 0.11 美元或 0.16%，收每桶 68.69 美元。盤中兩大指標油價一度跌至 2 月底伊朗戰事爆發前以來最低水準；全周來看，布蘭特原油下跌 0.60%，WTI 下跌 0.78%。

‌



市場人士指出，本波反彈主要來自空頭回補，而非基本面出現重大改善。Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，市場焦點已由「供給將減少多少」轉向「未來還會增加多少供給」，反映投資人對供應中斷的擔憂已明顯降溫。

卡達外交部表示，美國與伊朗近日在杜哈舉行的新一輪技術性會談已就 6 月停火備忘錄相關議題取得「正面進展」，雙方持續磋商荷姆茲海峽航運安排及永久停火機制。不過，卡達也坦言，目前仍未就長期和平協議取得突破，下一輪談判預計將於 7 月 9 日伊朗已故最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 國葬儀式結束後舉行。

近期中東局勢降溫，使市場逐步移除地緣政治風險溢價。美國總統川普日前表示，美伊談判進展順利，美國副總統范斯 (JD Vance) 也指出，荷姆茲海峽石油運輸量已恢復至戰前水準，進一步緩解市場對全球約 20% 海運原油供應可能中斷的疑慮。

供應增加的跡象也持續浮現。根據航運資料，至少 5 艘超大型油輪已自沙烏地阿拉伯拉斯塔努拉 (Ras Tanura) 裝載共約 1,000 萬桶原油穿越荷姆茲海峽，沙烏地阿美公司 (Saudi Aramco) 也改採現貨定價方式，加快對亞洲市場出貨速度。

SEB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示，目前荷姆茲海峽原油出口恢復，美國仍持續釋放戰略石油儲備 (SPR)，加上中國原油需求尚未明顯回升，短期油價仍面臨供給過剩壓力，但若需求改善，未來仍可能出現技術性反彈。

另一方面，美國能源資訊署 (EIA) 最新公布，截至 6 月 26 日止當周，美國商業原油庫存減少 380 萬桶至 4.084 億桶，降至 2018 年 9 月以來最低，主因煉油廠為美國國慶假期提升開工率。不過，降幅仍低於市場原先預估的 450 萬桶。同期汽油庫存也同步下降，顯示夏季用油需求持續支撐煉油活動。

隨著供應風險降低，多家金融機構下修油價展望。瑞銀 (UBS) 因荷姆茲海峽運輸恢復正常，下調布蘭特原油價格預測，將第三季預估每桶調降 25 美元至 80 美元，第四季維持 80 美元，2027 年預估則由 85 美元下修至 75 美元。

不過，匯豐 (HSBC) 則持相對樂觀看法，認為中東供應回歸後，可望透過全球庫存回補逐步吸收新增供給，加上國際能源總署(IEA)7 月停止戰略儲油釋放後，短期「小型供給過剩」現象將逐漸消退，布蘭特油價仍有機會重新回升至每桶 80 美元甚至更高。

市場同時關注本周末 OPEC + 部長級會議。多位消息人士透露，主要產油國預料將討論 8 月再次提高產量配額，以持續爭取全球市占率。若增產幅度符合預期，加上中東局勢持續降溫，國際油市短期仍將面臨供給增加與需求復甦速度間的拉鋸。